Nowe stacje metra powstają w Warszawie. Na jakim etapie jest inwestycja?

Nowe stacje metra w Warszawie - na jakim etapie są prace?

Na wszystkich trzech nowych stacjach - Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin - wykonawca realizuje prace instalacyjne oraz konstrukcyjne. Jak wspomnieliśmy, roboty objęły perony i tunele, montowane są też windy oraz schody ruchome. - Na bemowskim odcinku drugiej linii metra zaawansowane są zarówno prace torowe, jak i wykończeniowe, a na poszczególnych stacjach widoczne są już pierwsze elementy wyposażenia. W budowanych odcinkach tunelu trwa betonowanie nawierzchni torowej - podkreślili przedstawiciele Metra Warszawskiego.

Co dokładnie dzieje się obecnie na poszczególnych stacjach? Na Chrzanowie wykonawca zajmie się w najbliższych dniach zasypaniem zamkniętego otworu technologicznego. Roboty koncertują się również na nawierzchni chodników przy ul. Rayskiego i w okolicach wyjść. W korytarzach i na peronie pojawiają się posadzki, konstrukcje ślusarki aluminiowej, okładziny ścienne. Trwa również montaż konstrukcji stalowych wyjść stacyjnych oraz instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i dźwigów. Robotnicy zdążyli już zamontować znaczną większość kompletów schodów ruchomych i wind.

- Najbardziej zaawansowane roboty konstrukcyjne na stacji Lazurowa obejmują budowę antresoli zachodniej oraz schodów peronowych, a także zamykanie ostatnich otworów technologicznych. Prowadzona jest kosmetyka żelbetu przy wejściach, trwa montaż konstrukcji stalowej pawilonu Zarządu Transportu Miejskiego przy pętli autobusowej. Prace wykończeniowe intensywnie postępują - posadzka na peronie wykonana jest w 50 proc., a na antresoli wschodniej - w 70 proc. Na poziomie -2 trwa montaż okładzin ściennych (głowica wschodnia 60 proc., zachodnia 35 proc.). Rozpoczęto również montaż sufitów podwieszanych, a w strefie biletowej na antresoli wschodniej przygotowywane są przegrody na biletomaty - poinformowało Metro Warszawskie. Tam również pojawiła się już znaczna większość kompletów schodów ruchomych oraz blisko połowa zaplanowanych wind.

Na stacji Karolin wykonawca realizuję budowę ostatniego wyjścia (wykop podstropowy wykonano już w 80 proc.). W strefach technologicznych trwają roboty malarskie, glazurnicze, murarskie i tynkarskie. Pojawił się tam pierwszy komplet schodów ruchomych, prowadzony jest montaż instalacji elektrycznych i wentylacyjnych.

Przypomnijmy, że w ramach realizacji ostatniego fragmentu linii metra M2 powstają trzy stacje oraz tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Zgodnie z planami ratusza prace powinny dobiec końca jeszcze w 2026 r.

