Oszustwo "na wnuczkę" na Pradze Północ. Seniorka straciła 50 tysięcy złotych

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 6 stycznia 2026 roku, kiedy do 91-letniej mieszkanki warszawskiej Pragi Północ zadzwoniła oszustka. Kobieta, podając się za wnuczkę seniorki i płacząc do słuchawki, opowiedziała zmyśloną historię o spowodowaniu wypadku drogowego, twierdząc, że potrzebuje 50 tysięcy złotych, by uniknąć więzienia. W rozmowę włączał się również mężczyzna udający zięcia, który uwiarygadniał całą sytuację i wywierał presję na starszej pani. Ostatecznie kobieta przekazała gotówkę podstawionemu "policjantowi", a o tym, że padła ofiarą przestępstwa, dowiedziała się dopiero po rozmowie z prawdziwą wnuczką, która natychmiast zgłosiła sprawę na policję.

Zatrzymanie oszustów w Śródmieściu. Policja znalazła narkotyki i telefony

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Pragi Północ, którzy specjalizują się w tego typu przestępstwach przeciwko mieniu. Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej i zebranym informacjom, policjanci szybko wytypowali podejrzanych i namierzyli ich kryjówkę w wynajmowanym mieszkaniu na terenie Śródmieścia. Podczas zatrzymania 24-letniej kobiety i jej rówieśnika funkcjonariusze przeprowadzili dokładne przeszukanie lokalu. W jego trakcie zabezpieczyli dowody, w tym kilka telefonów komórkowych, karty SIM, wagę elektroniczną, ponad 8 tysięcy złotych w gotówce oraz dokumenty należące do innych osób, co wskazuje na szerszą skalę działalności przestępczej.

Areszt i zarzuty dla 24-latków. Grozi im do 10 lat więzienia

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ na przedstawienie zatrzymanej parze poważnych zarzutów. Obojgu 24-latkom zarzuca się dokonanie oszustwa na szkodę seniorki oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków, ponieważ w ich mieszkaniu znaleziono prawie 200 gramów marihuany. Młoda kobieta usłyszała dodatkowo zarzuty dotyczące ukrywania cudzych dokumentów i przywłaszczenia karty płatniczej. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obojga podejrzanych najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

