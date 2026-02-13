Po pijaku miał zgotować matce piekło. "Szarpał, wyzywał, groził śmiercią"

"Wszczął awanturę z matką, wyzywał ją, szarpał"

Do opisywanego zdarzenia doszło w sobotę, 7 lutego w godzinach popołudniowych. Do mundurowych wpłynęło wtedy zgłoszenie o awanturze domowej w powiecie ostrowskim. - Gdy na miejsce dojechali małkińscy policjanci, ustalili, że 48-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę z matką, wyzywał ją, szarpał, grożąc jej śmiercią - przekazała asp. Marzena Laczkowska.

Funkcjonariuszka dodała, że po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał, przewieziono go do prokuratury. Tam usłyszał zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad matką oraz grożenia jej śmiercią w warunkach recydywy. - Przestępstwa te popełniał będąc pod wpływem alkoholu - podkreśliła asp. Laczkowska.

We wtorek, 10 lutego Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego - aresztu na trzy miesiące. - Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi do pięciu lat pozbawienia wolności, jednakże w tym przypadku sąd może zdecydować o wyższej karze z uwagi na recydywę 48-latka - zaznaczyła funkcjonariuszka.

Gdzie szukać pomocy?

Asp. Laczkowska dodała, że ostrowscy policjanci wciąż muszą niestety często interweniować po zgłoszeniach o przemocy domowej. Mundurowi podkreślają, że ofiary mogą znaleźć pomoc u dzielnicowego, pod numerem alarmowym 112, a w samej ostrowskiej komendzie - pod numerem 47 704 42 00. Dla osób potrzebujących wsparcia dostępna jest także czynna całodobowo Niebieska Linia - 800 120 002 (ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie).

