Pociąg Nieśpieszny przywraca klimat lat 80. Bilety wyprzedały się w kilka godzin

Pociąg Nieśpieszny wyjechał na tory. Pasażerowie poczują klimat lat 80.

Z peronu Warszawy Głównej ruszył pociąg, który wygląda jak wyciągnięty prosto z dawnych lat. Skład o nazwie Nieśpieszny to nowy pomysł PKP Intercity na uczczenie stulecia istnienia polskich kolei. Składa się on z sześciu wagonów, które zostały starannie odnowione, aby przypominały te jeżdżące po Polsce w latach 80. XX wieku. Zamiast nowoczesnych ekranów i plastikowych wykończeń, pasażerowie znajdą tam charakterystyczne obicia siedzeń i firanki w oknach. Dla wielu osób to okazja, żeby przypomnieć sobie, jak wyglądały podróże przed laty, albo po raz pierwszy zobaczyć dawną kolej na żywo.

Ja jako kierownik pociągu i konduktor jeździłem takimi pociągami. Te firanki i wszystkie inne rzeczy przypominam sobie z sentymentem. Pociąg jest wykończony dość dobrze i mam nadzieję, że będzie miał obłożenie. To fajna sprawa dla osób, które nie znają takiej kolei – powiedział kierownik pociągu.

Na peronie zebrało się wielu mieszkańców Warszawy, którzy przyszli obejrzeć odjazd pociągu. Niektórzy robili zdjęcia, inni zaglądali przez okna do środka wagonów. Ludzie podkreślali, że choć nowoczesne pociągi są wygodniejsze i szybsze, to pociąg Nieśpieszny ma w sobie coś wyjątkowego, czego nie da się znaleźć w Pendolino.

Gdzie pojedzie pociąg Nieśpieszny? Bilety na przejazdy PKP Intercity wyprzedają się błyskawicznie

Projekt cieszy się tak dużą popularnością, że zdobycie biletu graniczy z cudem. Mimo że pociąg dopiero co ruszył w pierwszą trasę, miejsca na kolejne przejazdy zniknęły z systemu sprzedaży w zaledwie kilka godzin. PKP Intercity planuje, że w 2026 roku pociąg Nieśpieszny wyjedzie na tory ponad 40 razy. Dzięki temu ma odwiedzić każde województwo w kraju, dając szansę na sentymentalną podróż mieszkańcom różnych części Polski. Na co dzień skład będzie stacjonował w Zakładzie Centralnym na warszawskim Grochowie, gdzie pracownicy kolei będą dbać o jego stan techniczny i czystość.

Ten pociąg wyruszy w trasę ponad 40 razy w tym roku. W ramach jubileuszu PKP Intercity odwiedzi każde województwo. Każdy tym pociągiem będzie mógł się przejechać. O tym, jak ważny jest to projekt, świadczy jego popularność. Jeszcze nie wyruszył w swoją pierwszą trasę, a już bilety sprzedają się na pniu. Na nadchodzące połączenia wszystkie bilety sprzedały się w ciągu kilku godzin od uruchomienia sprzedaży. To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie społeczeństwa tego typu przedsięwzięciami – wyjaśnił Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.

Władze spółki zaznaczają, że w tym pociągu nie chodzi o to, żeby szybko dojechać do celu. Najważniejsze jest samo przeżywanie podróży i cieszenie się widokami za oknem w wolniejszym tempie.

Menu w pociągu Nieśpieszny. Tradycyjny schabowy i żurek w wagonie Warsu

Jedną z największych atrakcji pociągu jest odrestaurowany wagon gastronomiczny. Można na nim zobaczyć stare logo Warsu, które wielu pasażerów kojarzy z dawnymi wyprawami nad morze czy w góry. Menu zostało przygotowane specjalnie z myślą o tym składzie i opiera się na klasycznych, polskich daniach. Zamiast szybkich przekąsek, podróżni mogą zjeść tradycyjnego kotleta schabowego, żurek albo flaki. W ofercie znalazł się też prosty chleb ze smalcem, który idealnie wpisuje się w klimat retro.

Pierwszy regularny kurs z pasażerami zaplanowano na najbliższy piątek, 17 kwietnia 2026 roku. Pociąg pojedzie wtedy z Warszawy Głównej prosto do Zakopanego. Kolejne ciekawe trasy przewidziano na okres majówki. Wtedy pociąg Nieśpieszny będzie krążył po widokowych trasach wokół Warszawy, co może być świetnym pomysłem na weekendowy wypad dla całych rodzin. Jak przyznają pasażerowie, którzy mieli okazję zajrzeć do środka, wagony są wykonane bardzo dobrze i pozwalają dosłownie cofnąć się w czasie.