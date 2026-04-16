Tramwaj na Dworzec Zachodni. Drogowcy zamykają ważne skrzyżowanie, ale jest też dobra wiadomość

Budowa tramwaju na Dworzec Zachodni. Ulica Szczęśliwicka idzie do zamknięcia

Realizacja tramwaju w kierunku warszawskiego Dworca Zachodniego nie zwalnia tempa. W sobotę, 18 kwietnia, ekipy budowlane przeniosą ciężar robót na rejon skrzyżowania z ulicą Szczęśliwicką. Stołeczni urzędnicy mają jednak dla kierowców również pozytywne wieści. Tego samego dnia drogowcy przywrócą możliwość przejazdu ulicą Białobrzeską, udostępniając trasę po obu stronach arterii Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach, ponieważ niemożliwy będzie skręt w lewo z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. bezpośrednio w ciąg Białobrzeskiej. Dodatkowo zablokowany zostanie zjazd w kierunku ulicy Szczęśliwickiej od strony Sokołowskiego „Grzymały”. Aby ominąć zamknięte fragmenty, wyznaczono specjalny objazd, który poprowadzi kierowców właśnie przez otwartą ulicę Białobrzeską.

Wraz z weekendowymi modyfikacjami w infrastrukturze drogowej, od 18 kwietnia pasażerowie warszawskiego transportu publicznego muszą liczyć się z korektami w funkcjonowaniu linii autobusowych na Ochocie:

Pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego nie pojawią się na fragmencie ulicy Szczęśliwickiej, począwszy od zbiegu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. w kierunku ulicy Sokołowskiego „Grzymały”.

Ruch kołowy zostanie za to skierowany na biegnącą nieopodal ulicę Białobrzeską, gdzie całkowicie odblokowany będzie przejazd przez przecięcie z Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Dzięki temu na swoją stałą trasę powrócą autobusy oznaczone numerem 157. Zjadą z Kopińskiej w lewo w Białobrzeską, a następnie przez Opaczewską i kawałek Szczęśliwickiej dotrą do pętli na Szczęśliwicach. W drodze powrotnej wyruszą ulicą Dickensa, z której wykonają lewoskręt w Białobrzeską.

Korekty dotkną również linii 154, 172 oraz 184. Dwie pierwsze zostaną przekierowane na ulicę Białobrzeską (154 wjedzie od strony Dickensa, a 172 od Bitwy Warszawskiej 1920 r.), skąd dotrą do Sokołowskiego „Grzymały” i swoich stałych tras w Alejach Jerozolimskich. Z kolei linia numer 184 pojedzie wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Kiedy tramwaj dojedzie do Dworca Zachodniego? Znamy harmonogram prac

Równolegle z działaniami na powierzchni, trwają intensywne roboty w podziemnym tunelu tramwajowym zlokalizowanym pod Parkiem Pięciu Sióstr. Zamontowano już tam początkowe płyty torowiska. Według zapowiedzi, w nadchodzących tygodniach budowlańcy przebiją się przez konstrukcję tunelu prowadzącego bezpośrednio do podziemnych peronów, które będą obsługiwać Dworzec Zachodni.

Przedstawiciele firmy realizującej kontrakt przewidują, że na przełomie drugiego i trzeciego kwartału kierowcy odzyskają możliwość poruszania się po obu jezdniach Alej Jerozolimskich. Z kolei działania w samym tunelu znajdą swój finał w czwartym kwartale bieżącego roku. Pełne uruchomienie nowoczesnej trasy od Grójeckiej aż po Dworzec Zachodni nastąpi po pomyślnym zakończeniu wszystkich testów i uzyskaniu zgód od zewnętrznych inspektorów.

Przypomnijmy, że nowa infrastruktura połączy węzeł przy Dworcu Zachodnim z ulicą Grójecką. Szyny zostaną ułożone wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., a następnie zejdą pod ziemię, pokonując Park Pięciu Sióstr i Aleje Jerozolimskie. Całkowita długość inwestycji wynosi około 1,6 kilometra, z czego blisko 600 metrów poprowadzono w podziemnym wykopie.

