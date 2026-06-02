Mecz Polska - Nigeria w Warszawie. Jak wygodnie dojechać na Stadion Narodowy i z niego wrócić? Uwaga na utrudnienia

Mecz Polska - Nigeria w Warszawie. Jak sprawnie dojechać na PGE Narodowy? Komunikacja miejska

Tradycyjnie już kibicom najwygodniej będzie dotrzeć na PGE Narodowy komunikacją miejską, a szczególnie metrem na linii M2. Do ich dyspozycji będą oczywiście także autobusy oraz pociągi SKM i Kolei Mazowieckich. Co istotne, od środy, od godz. 6:00 do czwartku, do godz. 1:00 osoby z biletami na mecz, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA mogą bezpłatnie podróżować pojazdami WTP oraz pociągami KM i WKD w 1. strefie biletowej. Za darmo pozostawią też samochody na parkingach P+R.

W drodze powrotnej również warto będzie wybrać komunikację miejską. Pasażerowie mogą liczyć na dodatkowe autobusy na liniach: 138 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej), 509 (z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia oraz na Winnicę), 517 (z Nowego Światu przy Rondzie de Gaulle’a w stronę dzielnicy Włochy) oraz Z-9 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Pl. Narutowicza; jeśli zamknięty będzie Most Poniatowskiego, linia pojedzie Mostem Łazienkowskim).

"Więcej będzie także tramwajów: linia 7 pojedzie z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska, przejedzie obok Dworca Wschodniego i Ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów jadących w stronę centrum; 26 - z pętli w Al. Zielenieckiej pojedzie Targową, Al. »Solidarności« i Wolską. Pociągi metra linii M2 w obie strony będą jeździły częściej" - dodał ratusz.

Utrudnienia przy PGE Narodowym (3.06.2026)

Kierowcy powinni pamiętać, że w środę, w godz. 18:30-20:45 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Zakazy nie obejmą m.in. miejskich autobusów. Poza tym, jeśli zamknięta zostanie Sokola od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, linie autobusowe: 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, a 146 i 147 - Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. W przypadku zamknięcia Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego, autobusy z numerami: 102, 125 i 202 ruszą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, 135 - Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką. Poza tym Z21 pojadą do Centrum Nauki Kopernik przez Most Świętokrzyski.

"Po meczu, ok. godz. 22:30 policjanci mogą zamknąć Al. Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 - Al. Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów. Autobusy linii Z21 pojadą Al. Zieleniecką do pętli przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Kijowskiej" - dodali urzędnicy.

Tramwaje pozostaną natomiast na objazdach wprowadzonych przez remont w Al. Jerozolimskich (za ratuszem):

linia 7 kursuje tylko na Pradze (z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Al. Zieleniecką i Al. Waszyngtona);

linie: 9, 22 i 24 nie jadą na Pragę i kończą trasy na Pl. Starynkiewicza;

linia 13 pojedzie w wydłużonych godzinach;

linia 79 zabierze pasażerów na trasie: P+R Al. Krakowska - Gocławek.

