Rekordowa liczba turystów na Mazowszu. Województwo notuje potężny wzrost odwiedzin

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-02 13:04

Województwo mazowieckie skutecznie potwierdza swój status jako jeden z najchętniej wybieranych celów podróży w naszym kraju. W 2025 roku z bazy noclegowej w regionie skorzystało aż 7,7 miliona osób, notując tym samym 12 procentowy wzrost względem ubiegłego sezonu. Choć stolica wciąż przyciąga największe tłumy, mniejsze miasta zyskują na znaczeniu.

Warszawa miała lotnisko w samym centrum miasta. Dzisiaj jest tam wielki park!

i

Autor: Udmurd/ Shutterstock

Ogromny wzrost liczby turystów na Mazowszu

Poprzedni rok był niezwykle łaskawy dla sektora usług gościnnych w województwie mazowieckim. Statystyki podane przez Główny Urząd Statystyczny mówią o przyjeździe 7,7 miliona gości, co bezpośrednio przełożyło się na wygenerowanie 12,5 miliona wykupionych noclegów.

Większy ruch podróżnych wymusza również dynamiczną rozbudowę lokalnej bazy hotelowej. Na przełomie lipca 2025 roku w całym województwie funkcjonowało 648 miejsc noclegowych, notując tym samym czternastoprocentowy wzrost względem ubiegłego lata. Wszystkie te punkty udostępniały klientom łącznie blisko 80 tysięcy łóżek.

Mazowsze jest bardzo ciekawym przykładem regionu, w którym turystyka nie opiera się na jednym sezonie ani jednym typie wyjazdu. Tak duża koncentracja ruchu wokół Warszawy nie jest przypadkowa. Stolica łączy kilka funkcji jednocześnie: jest największym ośrodkiem biznesowym w kraju, ważnym centrum wydarzeń kulturalnych i konferencyjnych, punktem przesiadkowym dla turystów zagranicznych oraz kierunkiem krótkich wyjazdów weekendowych – relacjonowała Anna Kryjer, Dyrektor Zarządzająca w otoNoclegi.pl.

Najlepsze osiedla Warszawy

PKiN
Galeria zdjęć 6

Warszawa głównym celem wycieczek na Mazowszu

Głównym beneficjentem całego tego ruchu turystycznego bezdyskusyjnie pozostaje stolica wraz z okolicznymi powiatami. Aglomeracja wciąż kumuluje największy odsetek przyjezdnych. Około 85 procent podróżujących decydujących się na nocleg w województwie trafia do strefy warszawskiej, podczas gdy ponad 70 procent spośród nich wybiera wyłącznie samą metropolię.

Warszawa jest dla wielu zagranicznych gości pierwszym kontaktem z Polską, ale coraz częściej nie musi być wyłącznie punktem tranzytowym. Krótki pobyt w stolicy można łatwo rozszerzyć o jednodniowe lub weekendowe wyjazdy po regionie. To szansa dla mniejszych miejscowości i obiektów noclegowych poza centrum miasta, szczególnie jeśli potrafią dobrze pokazać lokalne doświadczenia: spokój, naturę, kuchnię, historię czy rodzinny charakter pobytu – mówiła ekspertka z serwisu otoNoclegi.pl

Polecany artykuł:

Podatek za oddane butelki do kaucjomatu. Skarbówka ma nas na oku

Rosnąca liczba obcokrajowców zwiedzających Mazowsze

Zauważalnym trendem staje się znaczny napływ podróżników przyjeżdżających z innych państw. W 2025 roku tutejsze hotele i pensjonaty ugościły 2,2 miliona obcokrajowców, wykręcając siedemnastoprocentowy skok wobec wyników z minionego sezonu. Wśród zagranicznych klientów zdecydowanie dominowali obywatele Ukrainy, USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Izraela. Powyższe dane udowadniają, że to terytorium skutecznie kusi nie tylko mieszkańców ościennych republik, ale i osoby z odległych kontynentów.

Słodycze z czasów PRL. Pamiętasz, czym zajadałeś się w dzieciństwie?
Pytanie 1 z 10
1. Jak nazywała się guma do żucia z historyjkami, którą dzieci kolekcjonowały?