Rekordowa liczba turystów na Mazowszu. Województwo notuje potężny wzrost odwiedzin

Ogromny wzrost liczby turystów na Mazowszu

Poprzedni rok był niezwykle łaskawy dla sektora usług gościnnych w województwie mazowieckim. Statystyki podane przez Główny Urząd Statystyczny mówią o przyjeździe 7,7 miliona gości, co bezpośrednio przełożyło się na wygenerowanie 12,5 miliona wykupionych noclegów.

Większy ruch podróżnych wymusza również dynamiczną rozbudowę lokalnej bazy hotelowej. Na przełomie lipca 2025 roku w całym województwie funkcjonowało 648 miejsc noclegowych, notując tym samym czternastoprocentowy wzrost względem ubiegłego lata. Wszystkie te punkty udostępniały klientom łącznie blisko 80 tysięcy łóżek.

Mazowsze jest bardzo ciekawym przykładem regionu, w którym turystyka nie opiera się na jednym sezonie ani jednym typie wyjazdu. Tak duża koncentracja ruchu wokół Warszawy nie jest przypadkowa. Stolica łączy kilka funkcji jednocześnie: jest największym ośrodkiem biznesowym w kraju, ważnym centrum wydarzeń kulturalnych i konferencyjnych, punktem przesiadkowym dla turystów zagranicznych oraz kierunkiem krótkich wyjazdów weekendowych – relacjonowała Anna Kryjer, Dyrektor Zarządzająca w otoNoclegi.pl.

Warszawa głównym celem wycieczek na Mazowszu

Głównym beneficjentem całego tego ruchu turystycznego bezdyskusyjnie pozostaje stolica wraz z okolicznymi powiatami. Aglomeracja wciąż kumuluje największy odsetek przyjezdnych. Około 85 procent podróżujących decydujących się na nocleg w województwie trafia do strefy warszawskiej, podczas gdy ponad 70 procent spośród nich wybiera wyłącznie samą metropolię.

Warszawa jest dla wielu zagranicznych gości pierwszym kontaktem z Polską, ale coraz częściej nie musi być wyłącznie punktem tranzytowym. Krótki pobyt w stolicy można łatwo rozszerzyć o jednodniowe lub weekendowe wyjazdy po regionie. To szansa dla mniejszych miejscowości i obiektów noclegowych poza centrum miasta, szczególnie jeśli potrafią dobrze pokazać lokalne doświadczenia: spokój, naturę, kuchnię, historię czy rodzinny charakter pobytu – mówiła ekspertka z serwisu otoNoclegi.pl

Rosnąca liczba obcokrajowców zwiedzających Mazowsze

Zauważalnym trendem staje się znaczny napływ podróżników przyjeżdżających z innych państw. W 2025 roku tutejsze hotele i pensjonaty ugościły 2,2 miliona obcokrajowców, wykręcając siedemnastoprocentowy skok wobec wyników z minionego sezonu. Wśród zagranicznych klientów zdecydowanie dominowali obywatele Ukrainy, USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Izraela. Powyższe dane udowadniają, że to terytorium skutecznie kusi nie tylko mieszkańców ościennych republik, ale i osoby z odległych kontynentów.