Komunikacja miejska w Warszawie pojedzie inaczej. Zmiany dla autobusów, tramwajów i metra

Komunikacja miejska w Boże Ciało 2026 - jak pojadą autobusy, tramwaje i metro w Warszawie? (4.06.2026)

Pierwszych zmian w komunikacji Warszawiacy mogą się spodziewać już w nocy ze środy na czwartek, z 3 na 4 czerwca. Jak przekazali przedstawiciele stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego, metro pojedzie wtedy z nocnymi kursami, a nocne linie autobusowe - według weekendowego rozkładu jazdy.

W czwartek warszawska komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie ze świątecznym rozkładem. Na ulice nie ruszy linia 126, a linia 193 zyska specjalny rozkład. Metro zabierze pasażerów według niedzielnego rozkładu. Ponownie pojawią się nocne kursy.

Komunikacja miejska w Warszawie w długi weekend czerwcowy - zmiany 5-7.06.2026

Większych zmian trzeba się spodziewać w piątek, 5 czerwca. "Autobusy i tramwaje będą, co do zasady, kursowały według sobotniego rozkładu jazdy" - poinformowali przedstawiciele ZTM-u. Jak dodali, w godzinach porannych zgodnie ze zmienionymi rozkładami pojadą linie autobusowe: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742, 743. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało częściej.

"W godzinach szczytu zostaną uruchomione linie 331, 401 (na trasie Ursus-Niedźwiadek - Metro Służew) i 402, a linia 409 zostanie tego dnia zawieszona. W wybranych kursach autobusy linii 126 będą podjeżdżały do przystanku ZP Polfa" - przekazano.

W sobotę i niedzielę, 6 i 7 czerwca, komunikacja miejska pojedzie według standardowo obowiązujących dla tych dni rozkładów.

Uwaga na weekendowe utrudnienia

W tym miejscu warto również przypomnieć, że na kursowanie części linii wpłyną prowadzone w mieście remonty. Dla przykładu, jeden z nich (wymiana zwrotnic) spowoduje, że od 4 do 7 czerwca tramwaje nie dotrą do pętli Metro Młociny.

"Tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli Metro Młociny z obydwu stron - zarówno z kierunku ulicy Marymonckiej i Tarchomina, jak i Broniewskiego i Alei Reymonta. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Wólczyńskiej i Nocznickiego oraz na odcinku Zgrupowania AK »Kampinos« między Metrem Młociny a zajezdnią tramwajową »Żoliborz«" - podał ZTM.

W czasie utrudnień pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusowych linii zastępczych Z-2 (z Winnicy do Metra Młociny) oraz Z33 (między pętlą Piaski a Metrem Młociny). Tramwaje linii 2 nie wyjadą na trasę, a linia 17 na wszystkich kursach dojedzie do Winnicy. Linia 6 pojedzie na trasie skróconej do przystanku Zajezdnia Żoliborz, linia 26 rozpocznie i zakończy kursy na pętli Piaski, a linia 33 - na pętli Nowe Bemowo.

