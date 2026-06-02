Rano doszło do groźnego wypadku. Dwie osoby trafiły do szpitala

Groźny wypadek na DK60

Z samego rana, ok. godz. 6:30 we wtorek, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przekazali informacje o groźnym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gołymin, na drodze krajowej nr 60 między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Wzięły w nim udział trzy pojazdy: dostawczy Iveco, ciężarowy DAF oraz osobowy Mercedes.

Zgodnie z relacją funkcjonariuszy, dwie osoby podróżujące ostatnim z samochodów trafiły do szpitala. Mowa o 67-letnim kierowcy oraz 64-letniej pasażerce, których badania wciąż trwają.

Rzeczniczka ciechanowskiej KPP asp. Magda Sakowska przekazała, iż ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca dostawczego Iveco, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania ciężarowego DAF-a, uderzył w jadącego z przeciwka Mercedesa. Kierujący samochodami byli trzeźwi.

Policja z Ciechanowa apeluje do kierowców

"Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z występującą mgłą, która znacząco ogranicza widoczność. Kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów" - przekazali mundurowi za pośrednictwem Facebooka.

Trwające na miejscu czynności policyjne sprawiły, że przejazd trasą był przez pewien czas zablokowany. Ruch został w pełni przywrócony przed godz. 9:00.

