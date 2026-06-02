Płock: Całonocna walka z ogromnym pożarem. Na miejscu wciąż pracuje 15 zastępów

Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem w hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rembielińskiego w Płocku. Ogień szybko rozprzestrzenił się na cały budynek o wymiarach około 80 na 100 metrów. W pobliżu znajdują się inne obiekty przemysłowe, stacja paliw oraz blok mieszkalny. Początkowo służby nie wiedziały, jakie materiały znajdują się wewnątrz hali.

Strażacy gasili przez całą noc

- Pożar został opanowany, trwa jego dogaszanie. W szczytowej fazie nad ugaszeniem pracowało 40 zastępów, czyli 120 strażaków. Obecnie na miejscu znajduje się 15 zastępów - poinformował we wtorek rano mł. kpt. Wojciech Pietrzak, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Ewakuowano mieszkańców i gości restauracji

Po wybuchu pożaru z przylegającej do hali restauracji ewakuowano kilka osób. Policja poinformowała również o ewakuacji sześciu osób z budynku oraz kilkudziesięciu mieszkańców pobliskiego bloku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej.

W związku z akcją gaśniczą zamknięto dla ruchu ulicę Rembielińskiego oraz sąsiednią ulicę Przemysłową. Mieszkańcy okolicznych osiedli Wielka Płyta i Śródmieście otrzymali alerty SMS z zaleceniem zamknięcia okien ze względu na duże zadymienie. Dym unoszący się nad płonącą halą był widoczny w wielu częściach miasta.

Trwa ustalanie przyczyn pożaru

Strażacy nadal prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Po całkowitym zakończeniu akcji będzie możliwe przeprowadzenie oględzin i ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. W środku znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru; w pozostałej części budynku znajdował się m.in. sklep z odzieżą używaną, sklep meblowy, studio tatuażu, salon paznokci i niewielka sala gimnastyczna dla dzieci.

Źródło: eska.pl, PAP