Gdzie będzie burza? Uwaga, duża część kraju w “żółtych” ostrzeżeniach

Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia dla Mazowsza

Wydane na wtorek ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami będzie obowiązywało na większości obszaru woj. mazowieckiego w godz. 11:00-20:00. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 35 mm oraz porywy wiatru do 55 km/h. Lokalnie grad" - czytamy w opisie alertu. Do tego dochodzą oznaczone na mapie pasami poranne komunikaty o gęstej mgle.

📢 KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY IMGW-PIBGęsta mgłaPrzebieg: Miejscami utrzymuje sie gęsta mgła ograniczająca widzialność do 300 m, a lokalnie do 100 m.Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych… pic.twitter.com/dKklEZ9Xw1— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 2, 2026

Jak wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW, burze lub silny deszcz z burzami mogą dać się we znaki mieszkańcom regionu także przez kilka kolejnych dni. Oznacza to, że wejście w czerwcowy długi weekend prawdopodobnie nie będzie niestety sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi poza domem.

Czytaj również: Gwałtowne burze w Boże Ciało. Tam pogoda może zniszczyć plany na długi weekend

IMGW ostrzega przed burzami także w innych województwach

Warto zaznaczyć, że poza Mazowszem te same ostrzeżenia objęły we wtorek województwa: podkarpackie, podlaskie oraz lubelskie. Alerty obowiązują również w częściach województw świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Prognoza pogody dla Mazowsza na wtorek i środę (2-3.06.2026)

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków IMGW, we wtorek w woj. mazowieckim zachmurzenie pozostanie duże i umiarkowane z wieczornymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C do 24°C. Nie powinno mocno wiać, jednak podmuchy mogą przybrać na sile w czasie burz. "Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, lokalnie na wschodzie do 20 mm, jednak punktowo niewykluczone kumulacje do około 35 mm" - czytamy.

W nocy termometry na Mazowszu wskażą minimalnie od 11°C do 14°C. IMGW zapowiada, że początkowo na wschodzie regionu zachmurzenie będzie miejscami duże. Wtedy możliwe będą przelotne, słabe opady deszczu.

Już w środę termometry w woj. mazowieckim pokażą maksymalnie od 20°C do 23°C. Rano wiatr pozostanie słaby, później będzie umiarkowany, okresami porywisty. Zachmurzenie umiarkowane i małe, okresami duże. "Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu" - przekazali synoptycy.

Dromadery nad płonącym lasem pod Warszawą. Piloci zmagają się z wieloma wyzwaniami