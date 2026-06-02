Koszmarny korek w centrum Warszawy. Remont torowiska sparaliżował Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie zwężone, kierowcy stoją w korku

Początek tygodnia przyniósł zmotoryzowanym mieszkańcom stolicy gorzką pigułkę do przełknięcia. Ruszyła przebudowa torowiska w Alejach Jerozolimskich. Jezdnię zwężono o jeden pas ruchu (zamknięte zostały pasy wewnętrze), co zmniejszyło płynność przejazdu.

Zatory formowały się już w połowie przeprawy przez Wisłę. Chwilowe wytchnienie następowało w okolicach stacji kolejowej Warszawa Powiśle, jednak sytuacja znów stawała się trudna za rondem de Gaulle'a.

Warszawiacy o remoncie torowiska: trzeba to było zrobić

Mimo ewidentnych problemów z przejazdem, mieszkańcy wykazywali się w poniedziałek dużą wyrozumiałością dla drogowców. Zwracali uwagę na to, że takich prac nie da się unikać w nieskończoność.

- Dobrze, że remontują! - stwierdziła 68-letnia Elżbieta Lenarczyk. Wtórował jej Marian Rubik, 86-letni mieszkaniec miasta.

- Remont konieczny. Trochę utrudnia życie, ale jak trzeba zrobić, to trzeba - ocenił mężczyzna.

- Dobrze, że robią, byle remont był sprawny i szybki - wtórowała 72-letnia Grażyna Chorał.

Szyny do wymiany

Utrudnienia w ruchu są dotkliwe, ale z modernizacją infrastruktury nie można było dłużej czekać. Szyny były w wielu miejscach wyeksploatowane do granic możliwości, na przejazdach straszyły głębokie dziury. Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich wskazywali, że zużycie niektórych elementów sięgało nawet 90 procent, co od stycznia skutkowało niemal 50 awariami. Z tego powodu motorniczowie na pewnych fragmentach trasy musieli redukować prędkość do 10 km/h.

Kiedy koniec remontu w Alejach Jerozolimskich?

Remont obejmuje odcinek od ronda Waszyngtona do placu Starynkiewicza. W jego ramach wymienione zostaną szyny, przejazdy oraz inne elementy infrastruktury tramwajowej na moście Poniatowskiego i w Alejach Jerozolimskich. Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, zakończą się na początku sierpnia. Po remoncie tramwaje będą mogły ponownie jeździć z normalną prędkością, a podróż przez centrum Warszawy stanie się szybsza i bezpieczniejsza.

