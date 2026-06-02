Gdzie wyrzucić zużyte ubrania i zepsute sprzęty? Zwykły śmietnik to błąd

Nowy PSZOK w Warszawie - gdzie? W jakich godzinach działa?

Od początku czerwca Warszawiacy zyskali nowe miejsce do oddawania problematycznych śmieci. Kolejny PSZOK został otwarty przy ul. Kopijników 13 na Białołęce. Obiekt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00, a także w soboty od 9:00 do 17:00. Wyjątkiem są jedynie dni ustawowo wolne od pracy oraz Wielka Sobota.

Oprócz nowo otwartego obiektu, w stolicy funkcjonują cztery inne stałe punkty selektywnej zbiórki. Znajdują się one przy ulicach: Płytowej 1 na Białołęce, Kampinoskiej 1 na Bielanach, Zawodzie 18 na Mokotowie oraz Tatarskiej 2/4 na Woli. Uzupełnieniem tego systemu są mobilne PSZOK-i, czyli specjalne pojazdy odbierające określone rodzaje śmieci. Samochody te pojawiają się w 70 różnych punktach we wszystkich dzielnicach Warszawy, a dokładny plan ich tras jest dostępny na stronach miasta.

Gdzie wyrzucić zniszczoną odzież i przeterminowane leki? Co przyjmuje PSZOK?

Urzędnicy przypominają kluczową zasadę dotyczącą funkcjonowania wszystkich tych punktów. PSZOK-i przyjmują wyłącznie śmieci powstałe w gospodarstwach domowych. Pracownicy mogą odmówić odbioru odpadów, jeżeli będą mieli podejrzenia, że pochodzą z działalności gospodarczej.

Lista przedmiotów, które można zostawić w PSZOK-ach, jest naprawdę długa. Obejmuje ona m.in.: zużyte tekstylia oraz stare ubrania, które nie nadają się już do przekazania potrzebującym. Mieszkańcy mogą tam również przywieźć odpady poremontowe, np. z betonu, lustra i szkło okienne. Placówki przyjmują opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury, a także puszki po lakierach, detergentach i aerozolach. Bez problemu oddamy tam również stare opony, gaśnice, świetlówki, termometry rtęciowe, resztki farb, klejów czy środków ochrony roślin. Do tego dochodzą odpady wielkogabarytowe, zepsute urządzenia RTV i AGD, a także przeterminowane lekarstwa oraz zużyte baterie.

Warto jednocześnie pamiętać o pewnych istotnych ograniczeniach. Punkty te nie przyjmują niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych. Nie można tam również przywozić m.in.: paliw, paneli fotowoltaicznych, papy czy styropianu budowlanego.

