Pogoda w Warszawie w weekend 10-12 kwietnia

Mieszkańców Warszawy czeka weekend w całości wolny od opadów, co z pewnością jest dobrą informacją dla osób planujących aktywności na świeżym powietrzu. Pogoda w stolicy od 10 do 12 kwietnia będzie jednak przechodzić stopniową transformację. Wyraźnie słoneczny i rześki piątek ustąpi miejsca większemu zachmurzeniu w sobotę, które zdominuje niebo w niedzielę. Temperatury pozostaną na stabilnym, wiosennym poziomie, z najcieplejszymi dniami przypadającymi na koniec tygodnia.

Chłodny i słoneczny początek weekendu

Piątek, 10 kwietnia, zapowiada się jako zdecydowanie najpogodniejszy dzień weekendu w stolicy. Niebo nad Warszawą będzie niemal całkowicie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słońcem przez większą część dnia. Poranek będzie jednak bardzo chłodny – temperatura minimalna spadnie w okolice zera stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia zrobi się przyjemniej, a termometry wskażą maksymalnie 10 stopni. Dopełnieniem spokojnej aury będzie bardzo słaby wiatr, wiejący z prędkością zaledwie około 1 m/s.

Cieplejsza sobota z rosnącym zachmurzeniem

W sobotę pogoda w stolicy zacznie się wyraźnie zmieniać. Po zimnej nocy z piątku na sobotę, ta kolejna będzie odczuwalnie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 4 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą do 11 stopni Celsjusza, co uczyni sobotę najcieplejszym dniem weekendu. Słoneczna aura ustąpi jednak miejsca umiarkowanemu zachmurzeniu, które okresami może przysłaniać słońce. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 2 m/s, ale nadal będzie łagodny. Tego dnia również nie należy spodziewać się deszczu.

Pochmurna, ale stabilna termicznie niedziela

Niedziela, 12 kwietnia, pod względem temperatury będzie bardzo podobna do soboty. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci ponownie wskażą około 11 stopni, a nocą temperatura utrzyma się na poziomie około 4 stopni. Kluczowa zmiana dotyczyć będzie wyglądu nieba – zachmurzenie stanie się duże i może zdominować krajobraz miasta przez cały dzień. Mimo dużej ilości chmur, synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Wiatr utrzyma się na podobnym, łagodnym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością do 3 m/s.

Weekend w Warszawie: co robić przy takiej pogodzie?

Brak deszczu i łagodny wiatr przez cały weekend stwarzają doskonałe warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Słoneczny, choć chłodny piątek, to idealna okazja na spacer po miejskich parkach czy historycznych alejkach, aby w pełni skorzystać z pogodnego nieba. Z kolei sobota i niedziela, mimo stopniowo rosnącego zachmurzenia, będą nieco cieplejsze, co zachęca do zaplanowania dłuższej wycieczki pieszej lub rowerowej. Stabilna i sucha aura sprzyja aktywnościom bez obaw o nagłe załamanie pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather