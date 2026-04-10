Wyczekiwany buspas do Warszawy coraz bliżej. Jest ważna umowa

Wyczekiwany buspas coraz bliżej

Wizja wytyczenia buspasa na trasie łączącej Łomianki ze stolicą powraca w rozmowach mieszkańców od bardzo dawna. Lokalna społeczność jest wyraźnie zmęczona codziennym staniem w korkach, które opóźniają dotarcie do szkół i miejsc pracy. Światełkiem w tunelu okazały się grudniowe rozmowy samorządowców. Burmistrz Tomasz Dąbrowski wypracował wspólnie z prezydentem Rafałem Trzaskowskim kompromis pozwalający na rozpoczęcie inwestycji.

"W ramach uzgodnień z Miastem Stołecznym Warszawa określono zakres prac po obu stronach granicy administracyjnej. Po stronie warszawskiej buspas zostanie poprowadzony w obrębie istniejącego pobocza. Po stronie Łomianek konieczne będzie przygotowanie dodatkowej infrastruktury, w tym łącznika omijającego najbardziej zatłoczony fragment trasy w rejonie centrum handlowego" - informowali wówczas urzędnicy.

Jak dodali, planowany buspas obejmie docelowo odcinek zaczynający się w Łomiankach, a kończący na warszawskim skrzyżowaniu ulicy Wóycickiego z Pułkową.

Dwa etapy inwestycji i szybszy dojazd do metra

W marcu burmistrz Dąbrowski zapowiedział, że całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na dwa etapy.

- W pierwszym etapie autobusy pojadą ciągiem istniejących dróg, przejeżdżając przez ronda przy Centrum Handlowym Łomianki, a następnie włączając się na trasę na wysokości przystanku w Burakowie - przekazał.

W tym czasie urzędnicy zamierzają prowadzić prace nad wykonaniem zjazdu z ronda pod wiaduktem przy ul. Brukowej.

Przełomowy moment dla inwestycji nastąpił 9 kwietnia. Właśnie wtedy podpisano opiewającą na ok. 400 tys. zł umowę na stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedstawiciele ratusza w Łomiankach zaznaczają, że finalizacja przedsięwzięcia pozwoli pasażerom dotrzeć do metra nawet dwa razy szybciej. Prace projektowe mają zakończyć się po wakacjach. Następnie możliwe będzie wyłonienie firmy, która zajmie się robotami w terenie.

