Pogoda na weekend w Warszawie 17-19 kwietnia. Zapowiada się prawdziwy powiew wiosny!

Pogoda na weekend w Warszawie: 17-19 kwietnia

Weekend w stolicy zapowiada się pod znakiem rosnących temperatur i, co najważniejsze, braku jakichkolwiek opadów. Każdy kolejny dzień przyniesie nieco inne warunki pogodowe, tworząc interesującą mieszankę aury. Pogoda będzie zachęcać do aktywności na zewnątrz, chociaż od soboty słońce może częściej chować się za chmurami. Wiatr z kolei będzie stopniowo słabnąć.

Słoneczny, ale chłodny piątek

Początek weekendu, piątek 17 kwietnia, przywita mieszkańców Warszawy bezchmurnym niebem. Będzie to najbardziej słoneczny, ale jednocześnie najchłodniejszy dzień tego okresu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 12 stopni Celsjusza. Poza słońcem odczuwalny będzie również wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 3-4 m/s. Noc z piątku na sobotę zapowiada się zimno, z temperaturą spadającą do około 6 stopni.

Cieplejsza i pochmurna sobota

W sobotę w Warszawie czeka nas wyraźne ocieplenie i zmiana aury. Maksymalna temperatura w ciągu dnia podskoczy do 15 stopni, co sprawi, że odczujemy znaczną różnicę w porównaniu z piątkiem. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Niestety, wraz z wyższą temperaturą nadejdzie też duże zachmurzenie, więc słońce będzie miało trudności, by przebić się przez chmury. Na szczęście wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 2-3 m/s. Noc z soboty na niedzielę pozostanie chłodna, z temperaturą na poziomie około 5 stopni.

Niedziela z łagodnym wiatrem i cieplejszą nocą

Niedziela, 19 kwietnia, utrzyma przyjemne, wiosenne temperatury z soboty. Na termometrach ponownie zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Podobnie jak dzień wcześniej, na niebie dominować będą chmury. Wiatr będzie już bardzo łagodny, wiejąc z prędkością zaledwie około 2 m/s. Największa zmiana nastąpi po zmroku – noc z niedzieli na poniedziałek będzie znacznie cieplejsza od poprzednich, z temperaturą minimalną na poziomie 10 stopni.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Sucha i coraz cieplejsza aura będzie sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Słoneczny, choć nieco chłodniejszy piątek to idealna okazja na spacer po miejskich parkach czy skwerach, by skorzystać z promieni słońca. Z kolei cieplejsza, choć już pochmurna sobota i niedziela to doskonały czas na dłuższą wycieczkę rowerową po miejskich ścieżkach lub spotkanie ze znajomymi w plenerze. Brak deszczu przez cały weekend daje wiele możliwości planowania wolnego czasu na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather