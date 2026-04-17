To najpiękniejsze osiedle w Warszawie. "Zielona enklawa ukryta na obrzeżach miasta"

Najpiękniejsze osiedle w Warszawie - wybór sztucznej inteligencji

Zapytane o najładniejsze osiedle w Warszawie AI, a dokładnie ChatGPT, wskazało na Boernerowo w dzielnicy Bemowo. Skąd ten wybór? Wśród argumentów sztuczna inteligencja wymieniła m.in. spójną, przedwojenną koncepcję urbanistyczną i kameralną zabudowę. "Dużo bliżej tu do miasteczka-ogrodu niż do typowego miejskiego osiedla" - czytamy.

Za obszarem przemawiała także obecność zieleni, autentyczny charakter oraz stabilność. "Boernerowo to jedno z najlepiej zachowanych, spójnych urbanistycznie osiedli Warszawy - łączy kameralną zabudowę, dużą ilość zieleni i wyjątkowy spokój, oferując klimat »miasta-ogrodu«" - wskazało AI.

Rzeczywiście przyznać trzeba, że Boernerowo wyróżnia się na tle wielu warszawskich osiedli, szczególnie tych z dużym nagromadzeniem nowoczesnych apartamentowców czy wielkiej płyty. Jaką historię kryje to miejsce? Jak czytamy w serwisie architektura.muratorplus.pl, wszystko zaczęło się przed wojną, od utworzenia w latach 20. w Babicach stacji Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej. Dekadę później dla pocztowców utworzono kolonie tanich domów, a inicjatorem przedsięwzięcia był minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner (jego pomnik zobaczyć można przy skrzyżowaniu ulic Kutrzeby i Kaliskiego). Początkowo budynki były drewniane, następne już murowane.

Nazwę Boernerowo nadano w 1936 r. Choć po wojnie przestała być stosowana, powrócono do niej pod koniec lat 80. Już w XXI w. układ urbanistyczny osiedla wpisano do gminnej ewidencji zabytków.

Boernerowo w Warszawie - zdjęcia drewnianego przedwojennego osiedla domów:

