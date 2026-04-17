W Warszawie zawyją syreny. Dlaczego? "Symboliczny gest"

Syreny alarmowe w Warszawie - dlaczego wyją? (niedziela, 19 kwietnia 2026)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez urzędników, mieszkańcy stolicy usłyszą wycie syren alarmowych w niedzielę o godz. 12:00. Wszystko po to, by miasto mogło wspólnie uczcić pamięć uczestników powstania w getcie warszawskim.

"Jednominutowy, ciągły sygnał będzie wyrazem hołdu dla tych, którzy w 1943 roku stanęli do nierównej walki o życie, wolność i godność. W ten sposób stolica odda cześć uczestnikom i ofiarom powstania, przypominając o wydarzeniach, które na trwałe zapisały się w historii Warszawy i Polski" - podkreślili przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Słysząc wycie syren, mieszkańcy nie powinni się więc niepokoić ani podejmować żadnych gwałtownych działań. Uruchomienie alarmów wpisze się w planowane na 19 kwietnia obchody, których główna część rozpocznie się w południe przy Pomniku Bohaterów Getta na Muranowie. Po oficjalnej uroczystości uczestnicy przejdą wspólnie w Marszu Pamięci.

W niedzielę w mieście nie zabraknie również różnorodnych wydarzeń historyczno-kulturalnych, których dokładną listę znaleźć można na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Do tego wolontariusze w niemal całej stolicy będą rozdawali papierowe żonkile, które zainteresowani mogą przypiąć do ubrania. Jak podają przedstawiciele muzeum, zaangażowanych w Akcję Żonkile 2026 będzie można spotkać:

10:00-15:00 - w okolicach Biblioteki Narodowej, Muzeum Warszawskiej Pragi, Zachęty, Teatru Polonia i Placu Zbawiciela, Urzędu Dzielnicy Żoliborz,

10:00-17:30 - w okolicach Nowego Teatru, Teatru Ochoty, Domu w Alejach - oddział Domu Kultury Śródmieścia,

10:00-18:00 - w okolicach Centrum Nauki Kopernik, Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego, Jewish Community Center, Wolskiego Centrum Kultury, Muzeum POLIN, metra Centrum, metra Świętokrzyska, metra Ratusz Arsenał.

3

