Nie żyje ceniony ginekolog. Zmarł nagle podczas pracy. Jego pacjentki są zdruzgotane

Tragiczne sceny rozegrały się we wtorek (9 czerwca) zaraz po południu. Według informacji przekazanych przez lokalny portal moja-ostroleka.pl medyk nagle stracił przytomność w trakcie przyjmowania pacjentów. Służby ratunkowe natychmiast przyjechały na miejsce i podjęły heroiczną próbę uratowania 47-latka. Niestety nawet bardzo długa reanimacja nie przyniosła oczekiwanego skutku i pacjent zmarł. Dokładne przyczyny oraz tło tego fatalnego zdarzenia bada teraz miejscowa prokuratura we współpracy z funkcjonariuszami policji.

Przedstawiciel służb mundurowych potwierdził interwencję w rozmowie z dziennikarzami. Nadkomisarz Tomasz Żerański reprezentujący Komendę Miejską Policji w Ostrołęce przekazał szczegóły redakcji „Super Expressu”. Jak dotąd śledczy nie wydali oficjalnego komunikatu informującego o bezpośrednim powodzie zgonu szanowanego specjalisty.

− Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zgonu 47-letniego mężczyzny. Czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora.

Doktor Paweł Wekwejt leczył kobiety z całego Mazowsza

Nagłe odejście doktora Pawła Wekwejta wstrząsnęło lokalną społecznością i wywołało ogromne poruszenie. Zmarły medyk należał do grona najbardziej rozpoznawalnych specjalistów w północno-wschodnich rejonach województwa mazowieckiego. Kobiety najczęściej odwiedzały jego gabinety zlokalizowane w Ostrołęce, choć lekarz regularnie wspierał też personel szpitala w Ostrowi Mazowieckiej oraz funkcjonował w ramach kilku niepublicznych placówek medycznych.

Mieszkanki regionu niezwykle ceniły jego ogromne zaplecze teoretyczne i wieloletnią praktykę zawodową w dziedzinie ginekologii. Panie chwaliły go także za ogromne opanowanie i naturalny dar budowania zaufania na linii pacjent-lekarz. Wiele z nich regularnie pojawiało się w jego gabinecie przez długie lata, a zadowolone kobiety chętnie polecały jego usługi swoim koleżankom oraz najbliższym krewnym.

Ginekolog Paweł Wekwejt regularnie odbierał prestiżowe nagrody branżowe

Wyjątkowa renoma zmarłego specjalisty znajdowała potwierdzenie w wielu oficjalnych uhonorowaniach medycznych, o czym przypomniał serwis moja-ostroleka.pl. Lekarz aż pięciokrotnie wygrywał ceniony plebiscyt Orły Medycyny w latach 2020, 2021, 2022, 2023 i 2025. W jego imponującym dorobku znalazły się ponadto specjalne wyróżnienia Gold i Silver, które trafiały wyłącznie do medyków darzonych przez społeczeństwo największym szacunkiem i zaufaniem.

Smutne doniesienia o odejściu wybitnego ginekologa rozniosły się po najpopularniejszych portalach społecznościowych w zaledwie kilka chwil. W internecie natychmiast zaczęły pojawiać się dziesiątki emocjonalnych wpisów od kompletnie zszokowanych pacjentek i znajomych. Autorki komentarzy dzielą się swoimi osobistymi historiami i pięknymi wspomnieniami związanymi z wizytami u tego popularnego lekarza.