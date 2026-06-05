Nie żyje wybitny profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Piotr Taracha miał 66 lat

Zmarł prof. Piotr Taracha z Uniwersytetu Warszawskiego

W czwartek, 4 czerwca, przedstawiciele Wydziału Kultur Azji i Afryki stołecznej uczelni podzielili się z opinią publiczną niezwykle smutną informacją o odejściu wybitnego specjalisty. „Z głębokim sutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 3.06.206 Prof. zw. dr hab. Piotra Tarachy wybitnego polskiego hetytologa, historyka, kulturoznawcy i archeologa, dziekana Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2016-2024), wcześniej prodziekana i wice-dyrektora Instytutu Orientalistycznego oraz przewodniczącego Prezydium Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk (2019-2022)” - czytamy w wystosowanym przez uczelnię komunikacie. Zmarły i niezwykle zasłużony dla nauki profesor przeżył 66 lat.

Współpracownicy z UW żegnają prof. Tarachę

Zatrudnieni na Wydziale Kultur Azji i Afryki pracownicy przypomnieli, że odszedł od nich ekspert najwyższej światowej klasy, specjalizujący się w zgłębianiu dawnej mowy, wierzeń oraz całego dziedzictwa Hetytów. Wydał wiele znakomitych prac i z zaangażowaniem kształcił młodych naukowców. „Swoją wiedzą, pasją badawczą i pracą organizacyjną wniósł nieoceniony wkład w rozwój orientalistyki, archeologii i nauk humanistycznych” - zaznaczyli autorzy uniwersyteckiego oświadczenia. „Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny uczony, szanowany nauczyciel akademicki oraz życzliwy i oddany kolega” - dodali współpracownicy ze stołecznej placówki, oddając hołd zmarłemu koledze.

Na ten moment nie ogłoszono jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się ceremonia ostatniego pożegnania szanowanego badacza.