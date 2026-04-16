Warszawa liderem turystyki w Polsce. Wyprzedziła Kraków i Wrocław

Mazowsze ma za sobą rekordowy czas pod względem liczby gości. W 2025 roku w całym regionie turyści wykupili ponad 12,5 miliona noclegów. To o 12% więcej niż rok wcześniej. Okazało się, że Warszawa stała się najchętniej odwiedzanym miastem w całym kraju, zostawiając w tyle dotychczasowych liderów.

Jeżeli chodzi o turystykę w porównaniu z innymi miastami, to Warszawa 5,5 miliona, wzrost o blisko pół miliona. Jest to więcej niż razem wzięte dwa kolejne miasta na pudle, czyli Kraków i Wrocław, bo Kraków 3,2 miliona i Wrocław nieco ponad 1,5 miliona, więc widać, że jesteśmy absolutną stolicą turystyczną - powiedziała reporterka Marta Radio

Region przyciąga nie tylko Polaków, ale i gości z zagranicy. W samym 2025 roku Mazowsze odwiedziło ponad 2 miliony obcokrajowców. Stolica buduje swoją markę dzięki dużym wydarzeniom na Stadionie Narodowym oraz popularnym iluminacjom świątecznym w Wilanowie, które stają się znane w całej Europie. Na liście najchętniej odwiedzanych miejsc w stolicy od lat królują też Łazienki Królewskie.

Najpopularniejsze atrakcje turystyczne na Mazowszu. Gdzie Polacy jeżdżą na weekend?

Poza samą Warszawą, turyści najchętniej wybierają miejsca związane z wodą i przyrodą. Prawdziwym hitem jest Zalew Zegrzyński, nazywany przez niektórych polskim Balatonem. Powstają tam nowe hotele ze spa i przystanie żeglarskie. Coraz popularniejszy staje się też Kampinoski Park Narodowy, zwłaszcza dla osób, które lubią jeździć na rowerze. Dojazd tam ułatwiają specjalne linie autobusowe ze stolicy, które posiadają przyczepy na rowery.

Są dwa powiaty okołowarszawskie, które są takimi liderami zaraz po Warszawie. Jest to przede wszystkim powiat legionowski. Można powiedzieć, że taką naturalną atrakcją tego powiatu jest nasz polski Balaton [...] czyli Zalew Zegrzyński, gdzie bardzo prężnie rozwija się ta turystyka wodna. To są nowe przystanie, które tam powstają, nowe obiekty hotelowe, które przyciągają tych turystów, również na takie weekendowe spa, bo najwięcej takich obiektów powstało nad zalewem - powiedział Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Oprócz natury, turyści doceniają nowoczesne parki rozrywki oraz miejsca związane z kulturą. Na liście najchętniej odwiedzanych punktów poza stolicą znajduje się park wodny Suntago, który pod względem popularności dogania już znane obiekty pod Berlinem. Dużym zainteresowaniem cieszy się także Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz siedziba zespołu Mazowsze w Otrębusach, gdzie odbywają się m.in. tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe.

Spływy kajakowe i szlaki industrialne. Czego szukają turyści na Mazowszu?

Najnowsze trendy pokazują, że turyści szukają na Mazowszu przede wszystkim spokoju i możliwości aktywnego spędzenia czasu. Najczęściej wpisywanym hasłem w wyszukiwarkach są spływy kajakowe. Region oferuje ponad 20 rzek, takich jak Wkra czy Pilica, które są płytkie i bezpieczne nawet dla początkujących. Kolejną ciekawostką jest rosnące zainteresowanie dawnymi fabrykami i pałacami fabrykantów, co tworzy tak zwany szlak industrialny.

Odpoczynku, rozrywki, nowych miejsc, a konkretnie odpowiadając najbardziej wyszukiwane frazy to spływy kajakowe na Mazowszu. [...] Drugą frazą to są domki, gdzie można przenocować. [...] No i trzecia fraza to industrialne Mazowsze. Nasz stosunkowo, bo już dwuletni, ale jednak nowy szlak turystyczny, Szlakami Industrialnego Mazowsza. Mazowsze jest bardzo bogate w rzeki, bo mamy tych rzek takich spławnych kajakami kilkanaście, jeżeli nawet nie ponad dwadzieścia - powiedziała Dorota Zbińkowska, dyrektor biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Turyści chętnie ruszają też śladami znanych filmów i seriali. Ogromną popularnością cieszy się miejscowość Jeruzal, gdzie nagrywano serial "Ranczo". Fani chętnie robią sobie zdjęcia przy słynnym sklepie, który stał się symbolem tej okolicy. Mazowsze staje się też idealnym miejscem na tak zwane city breaki, czyli krótkie, kilkudniowe wyjazdy, które pozwalają odpocząć blisko natury bez konieczności planowania dalekich podróży.