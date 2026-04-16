Tragedia przy Rondzie Wiatraczna. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby

Śmiertelny wypadek przy Rondzie Wiatraczna

Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu ok. godz. 17:00. Z informacji podanych przez serwis warszawawpigulce.pl wynika, że w rejonie Ronda Wiatraczna doszło do upadku człowieka ze znacznej wysokości. Na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie służby ratownicze. Poszkodowana osoba niestety zmarła.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

