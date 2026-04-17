Bus z pracownikami wylądował w rowie. Sześć kobiet w szpitalu

Wypadek minibusa z pracownikami pod Płońskiem

Funkcjonariusze z płońskiej komendy potwierdzili doniesienia o poważnym zdarzeniu drogowym. Do groźnej sytuacji doszło w nocy z czwartku na piątek (z 16 na 17 kwietnia) około godziny 0:30. W pobliżu miejscowości Zbyszyno, na terenie gminy Baboszewo, pasażerski minibus marki Iveco z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi wprost do rowu, a następnie wywrócił się na bok.

W chwili wypadku wewnątrz samochodu znajdowało się łącznie 16 osób. Byli to pracownicy, którzy po zakończonej zmianie byli rozwożeni do swoich miejsc zamieszkania. Za kierownicą pojazdu siedział 63-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Niestety, w wyniku przewrócenia się pojazdu nie obyło się bez osób rannych, o czym poinformowały lokalne służby.

- Sześć kobiet z obrażeniami ciała zostało przetransportowanych do szpitali w Ciechanowie, Sochaczewie, Płońsku, Płocku i Warszawie, w tym jedna z nich została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

Policja z Płońska bada przyczyny wypadku w Zbyszynie

Na miejscu nocnego incydentu służby ratunkowe i porządkowe prowadziły działania przez wiele godzin, aby dokładnie zabezpieczyć ślady i ustalić dokładny przebieg wydarzeń.

- Policjanci zabezpieczali teren zdarzenia, a grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki wykonywała oględziny i dokumentację fotograficzną. Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - poinformowała policja.

Ze wstępnych doniesień przekazanych przez mundurowych wynika, że mężczyzna kierujący Iveco był w momencie wypadku całkowicie trzeźwy. Przy okazji tego niebezpiecznego incydentu policjanci z Płońska wystosowali kolejny apel do zmotoryzowanych o zachowanie najwyższej ostrożności, utrzymanie pełnej koncentracji za kierownicą oraz rozsądek na drodze.

