Pogoda w niedzielę podzieli Polskę. Wiemy, gdzie będzie padać

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-12 16:00

Niedziela zapowiada się jako dzień wyraźnych różnic w pogodzie. W wielu regionach kraju niebo będzie zachmurzone i wystąpią opady deszczu. Inaczej sytuacja będzie wyglądać na południowym wschodzie, gdzie prognozowane są liczne rozpogodzenia i brak opadów.

Ludzie z parasolami idący zamgloną aleją w parku. O prognozie pogody na niedzielę przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Unsplash.com Ochłodzenie i opady deszczu w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Gdzie w niedzielę spadnie deszcz? Pogoda podzieli Polskę

W niedzielę pogoda w Polsce będzie mocno zróżnicowana. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków z IMGW, w większości regionów należy spodziewać się dużego zachmurzenia i okresowych opadów deszczu, więc parasole mogą być potrzebne przez cały dzień.

Najlepsza sytuacja pogodowa będzie na południowym wschodzie kraju. To właśnie tam przewiduje się najwięcej słońca, przejaśnień i rozpogodzeń, a deszcz nie powinien się pojawić. O poranku kierowcy muszą jednak zachować ostrożność ze względu na lokalne mgły, które mogą ograniczać widoczność do 300 metrów.

W pozostałych częściach Polski dominować będą chmury i miejscowe opady deszczu. Ten podział sprawi, że pogodny południowy wschód będzie wyraźnie kontrastował z resztą kraju.

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Temperatura w niedzielę. Będzie ciepło mimo opadów

Pomimo przewagi chmur i deszczu, nie należy obawiać się chłodów. Maksymalne temperatury w ciągu dnia wyniosą od 17 do 21 stopni Celsjusza. Nieco niższe wartości, rzędu 15-17 stopni, odnotują mieszkańcy terenów podgórskich.

Wiatr ma być słaby do umiarkowanego, wiejący głównie z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. W zachodniej Polsce mogą pojawić się porywiste podmuchy wiatru, natomiast na Podkarpaciu zawieje z północnego zachodu. Najsilniej wiać będzie w wysokich partiach Sudetów, gdzie porywy osiągną prędkość do 60 km/h.

Niedziela upłynie zatem pod znakiem przyjemniejszej aury na południowym wschodzie, podczas gdy w pozostałych rejonach kraju trzeba liczyć się z zachmurzeniem i przelotnym deszczem.

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