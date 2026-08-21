Ranking "Gdzie Rodzić po Ludzku" 2026

Ranking przygotowany przez Fundację Rodzić po Ludzku ma zwracać uwagę przede wszystkim na jakość opieki z perspektywy kobiet. Jego idea opiera się na wskazywaniu szpitali, w których pacjentka może urodzić z poszanowaniem swojej godności i intymności oraz w otoczeniu pełnego szacunku i profesjonalizmu personelu.

Ważnym elementem jest również "Głos Matek", czyli opinie kobiet, które korzystały z opieki w poszczególnych placówkach. Dzięki temu ranking ma pokazywać nie tylko formalne standardy obowiązujące w szpitalach, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek.

Głównym celem Rankingu Szpitali jest informowanie kobiet o rzeczywistej jakości opieki świadczonej przez poszczególne szpitale oraz przyczynianie się do podnoszenia jakości opieki okołoporodowej na porodówkach - czytamy na stronie fundacji.

10 najlepszych porodówek w Polsce

W obecnym zestawieniu, które obejmuje III kwartał 2026 roku na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie. Placówka uzyskała 85,90 pkt. Jak prezentuje się dalsza część rankingu? O tym dowiecie się, sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze porodówki w Polsce. Warszawa dominuje ranking

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Porody w Polsce. Nie wszystkie porodówki mają łatwo

W ostatnich latach sytuacja na polskich porodówkach nie jest łatwa. Z jednej strony przyszłe mamy zwracają coraz większą uwagę na jakość opieki, podejście personelu i warunki, w jakich odbywa się poród, z drugiej – część szpitali mierzy się z problemami organizacyjnymi i finansowymi.

W niektórych placówkach dochodziło do czasowego zawieszania działalności oddziałów położniczych, a niektóre porodówki były zamykane na stałe. Ma to związek m.in. ze spadającą liczbą urodzeń, brakami kadrowymi oraz rosnącymi kosztami utrzymania oddziałów. Dla kobiet oznacza to niestety niekiedy konieczność szukania porodówki dalej od miejsca zamieszkania.

Zamykane porodówki zagrażają matkom i dzieciom? Poseł pyta ministerstwo o bezpieczeństwo pacjentek