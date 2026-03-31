Pół Polski na żółto. Uwaga, IMGW wydał ostrzeżenia

Pół Polski w ostrzeżeniach IMGW - co zapowiadają alerty? (31.03/1.04.2026)

Jak wynika z mapy ostrzeżeń zaprezentowanej przez IMGW, alerty 1. stopnia przed opadami śniegu będą obowiązywały w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, myślenickim, suskim, żywieckim, bielskim oraz cieszyńskim od północy 31 marca do godz. 21:00 tego samego dnia. Intensywne opady śniegu są natomiast prognozowane dla powiatów: tatrzańskiego oraz nowotarskiego (0:00-21:00, 31 marca).

Na północnym zachodzie mieszkańcom może dać się we znaki gęsta mgła. Ostrzeżenia tego rodzaju objęły całe województwa: zachodniopomorskie oraz pomorskie, a także części województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zagrożenie będzie występowało nocą z wtorku na środę.

Zdecydowanie największą część kraju objęło ostrzeżenie 1. stopnia przed przymrozkami. Wydano je dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego oraz dla części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i małopolskiego. Ten alert również dotyczy godzin nocnych oraz porannych.

Warto oczywiście pamiętać, że sytuacja pogodowa może zmieniać się dynamicznie. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić informacje publikowane w sieci przez IMGW.

Pogoda na środę, 1 kwietnia - prognoza IMGW

W środę, 1 kwietnia na południu kraju będzie zachmurzenie całkowite, w Karpatach pojawi się deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Również na wschodzie niebo zasłonią chmury z towarzyszącymi opadami deszczu, natomiast na pozostałym obszarze zacznie się już rozpogadzać i przejaśniać. W związku z tym na zachodzie oraz północnym zachodzie pojawi się dużo słońca i zrobi się cieplej. W ciągu dnia w Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura wyniesie od 5 do 10℃, natomiast na pozostałym obszarze - od 10℃, oprócz strefy nadmorskiej, gdzie termometry wskażą maksymalnie 7℃. Wiatr słaby z kierunków północnych.

W nocy ze środy na czwartek w Małopolsce oraz na Podkarpaciu przeważnie zachmurzenie całkowite. Tam pojawią się opady deszczu, a w górach - deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na pozostałym obszarze Polski IMGW prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane. Dodatkowo w północnej Polsce i częściowo na zachodzie można spodziewać się lokalnych mgieł, które mogą ograniczyć widzialność do ok. 200 lub 300 m. Na północy, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach, temperatura spadnie do -3℃. Południowa część kraju z temperaturą dodatnią do 4℃. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW🟡Opady śniegustopień: 1prawd. 80%Przebieg: Na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm.Uwagi: Brak.Ważne:Od: 2026-03-31 00:00Do:… pic.twitter.com/QMiJufp7b9— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 31, 2026

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym - zobacz zdjęcia:

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę