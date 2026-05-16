Tragedia na DK60 pod Ciechanowem. Nie żyje jedna osoba, trwa walka o życie drugiej osoby

Wojciech Kulig
2026-05-16 22:34

Dramatyczny wypadek na drodze krajowej nr 60 w pobliżu Ciechanowa. W wyniku zderzenia auta osobowego z ciężarówką śmierć poniósł jeden z kierujących. Służby medyczne prowadzą reanimację drugiego uczestnika wypadku, jak podała ciechanowska policja. Trasa jest całkowicie nieprzejezdna.

Tragedia na DK60 pod Ciechanowem. Nie żyje jedna osoba, trwa walka o życie drugiego kierowcy

Tragiczny wypadek na DK60 pod Ciechanowem. Ford zderzył się z ciężarowym mercedesem

Do fatalnego w skutkach zderzenia doszło w sobotę wieczorem na drodze krajowej nr 60. W miejscowości Dukt na terenie gminy Glinojeck wypadkowi uległy dwa samochody: osobowy ford oraz ciężarowy mercedes. Służby szybko dotarły na miejsce, a policja potwierdziła pierwsze informacje o zdarzeniu.

"Wypadek w m. Dukt, gm. Glinojeck. Około godz. 20.30 na drodze krajowej nr 60 w m. Dukt doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów: ciężarowego Mercedesa oraz osobowego Forda. Niestety, śmierć na miejscu poniósł kierowca Forda. Na miejscu trwają dalsze czynności służb ratunkowych. Nie są w tej chwili znane obrażenia kierującego pojazdem ciężarowym. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb"

- poinformowała asp. Magda Sakowska, reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie.

Dramatyczna akcja ratunkowa. Trwa reanimacja drugiego kierowcy

Akcja ratunkowa na miejscu wypadku wciąż trwa i sytuacja jest bardzo dynamiczna. Medycy walczą o życie mężczyzny kierującego ciężarówką

"Trwają czynności reanimacyjne drugiego kierującego z ciężarówki. Na miejsce jedzie prokurator"

- przekazała "Super Expressowi" asp. Magda Sakowska z KPP w Ciechanowie.

Droga krajowa nr 60 zablokowana po wypadku. Poważne utrudnienia dla kierowców

Służby działają na miejscu pod ścisłym nadzorem prokuratora, co ma na celu dokładne zbadanie przyczyn tej tragedii. Ruch na drodze krajowej nr 60 jest całkowicie wstrzymany w obu kierunkach, co oznacza duże problemy dla podróżujących. Funkcjonariusze proszą kierowców o ostrożną jazdę oraz bezwzględne wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

