Policyjny pościg pod Warszawą. Uderzył w drzewo, to uszkodziło radiowóz

Pościg policji za kierowcą Nissana

Informacje o niebezpiecznym zdarzeniu z piątkowego poranka opublikowali w sieci przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Wszystko zaczęło się na ulicy Grójeckiej w Górze Kalwarii, gdzie patrol drogówki zwrócił uwagę na mężczyznę jadącego czerwonym Nissanem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

"Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu. Mężczyzna nie zastosował się do wydawanych sygnałów i podjął próbę ucieczki. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli pościg" - poinformowali o szczegółach interwencji miejscowi mundurowi.

Drzewo uszkodziło radiowóz podczas policyjnej akcji

Z relacji policjantów wynika, że uciekinier w Nissanie w pewnym momencie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. To przewróciło się, uszkadzając radiowóz. 25-latek trafił od razu w ręce funkcjonariuszy.

"Jak się okazało, był poszukiwany celem odbycia kary ponad dwóch lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie są w toku" - przekazali mundurowi.

