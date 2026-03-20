Nowa era telechirurgii. Polscy lekarze zoperowali pacjentów z drugiego końca świata

Polscy lekarze z PIM MSWiA dokonali przełomu, przeprowadzając pierwsze w historii operacje telerobotyczne z Chin do Europy.

Zabiegi, w tym prostatektomia i operacja kardiochirurgiczna, zostały wykonane na pacjentach w Warszawie przez chirurgów sterujących robotami z odległego o 10 000 km Chengdu.

To osiągnięcie podkreśla wiodącą rolę Polski w globalnej medycynie i otwiera nowe możliwości dla telechirurgii.

Operacje z Chin do Warszawy. Przełom w medycynie

To wydarzenie zapisze się w historii światowej medycyny. Lekarze z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przeprowadzili pionierskie operacje telerobotyczne, sterując robotami chirurgicznymi z chińskiego Chengdu. Pacjenci leżeli na stołach operacyjnych w Warszawie. Dystans, który ich dzielił, to około 10 tysięcy kilometrów. Efekt? Precyzyjne, zakończone sukcesem zabiegi.

W pierwszej kolejności dr n. med. Paweł Wisz usunął prostatę u pacjenta z nowotworem. Chwilę później prof. Piotr Suwalski wykonał operację serca - wykonał tzw. bajpasy.

Poradnik Zdrowie – Sztuczna inteligencja w zdrowiu: szanse i zagrożenia

Lekarze w Chinach, pacjenci w Polsce

Operatorzy kierowali robotami z jednego z największych miast świata - Chengdu. W tym czasie w Warszawie czuwał zespół medyczny gotowy do natychmiastowej reakcji. Zabiegi były transmitowane na żywo, a lekarze po obu stronach świata pozostawali w stałym kontakcie. Wszystko działo się w czasie rzeczywistym.

Plan awaryjny. „7 sekund i przejmujemy”

Choć technologia robi wrażenie, kluczowe było bezpieczeństwo. Na miejscu w Warszawie znajdował się zespół, który w razie problemów mógł przejąć operację. - W ciągu siedmiu sekund jesteśmy w stanie przejąć operację i kontynuować ją na miejscu - zapewniał dr Michał Sulewski. System działał na dwóch niezależnych łączach, a transmisja była szyfrowana. Sygnał wędrował przez europejskie centra danych, pokonując trasę dłuższą niż wynika z mapy.

- Mimo dużej odległości łącze było stabilne, co pozwoliło na bardzo precyzyjne działanie, w tym oszczędzenie struktur odpowiedzialnych za funkcje seksualne - podkreślił dr Paweł Wisz. Zabieg usunięcia prostaty trwał niespełna półtorej godziny i pozwolił zachować kluczowe funkcje organizmu pacjenta.

Medycyna bez granic

Eksperci nie mają wątpliwości - to dopiero początek! Telechirurgia może sprawić, że najlepsi lekarze będą operować pacjentów na całym świecie bez wychodzenia z sali operacyjnej. - Około 70 proc. ludzi na Ziemi nie ma dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej. Dzięki telerobotyce możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji przez najlepszych specjalistów niezależnie od miejsca pobytu pacjenta - zaznaczył dr Sulewski.

To także rewolucja w szkoleniu lekarzy. Doświadczeni specjaliści mogą uczyć młodszych kolegów „na żywo”, niezależnie od miejsca.

Polacy w światowej elicie

Polscy lekarze byli jedynymi przedstawicielami Europy podczas prestiżowej konferencji w Chengdu. - To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód uznania dla polskiej medycyny - podkreślił dr Wisz.

To nie pierwszy taki sukces. W 2025 roku polscy lekarze przeprowadzali już operacje na odległość z Gdańska i Belgii do Warszawy. Teraz poszli o krok dalej, międzykontynentalnie. Choć pierwsza operacja na odległość odbyła się ponad 20 lat temu, dopiero dziś technologia pozwala na tak spektakularne osiągnięcia. Polscy lekarze zbliżyli się do światowego rekordu odległości w telechirurgii, który obecnie wynosi 12 034,92 km.