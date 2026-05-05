Zabrali paszporty, zmusili do prostytucji. Wpadli po latach. Handlarze ludźmi zatrzymani na Mazowszu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-05-05 9:14

Miały pracować w rolnictwie, ale po przyjeździe do Polski odbierano im dokumenty i zmuszano do prostytucji. Policjanci z Warszawy rozbili grupę przestępczą trudniącą się m.in. handlem ludźmi i sutenerstwem. Zatrzymano dziewięć osób z Polski i Bułgarii. Podejrzani usłyszeli już zarzuty i przebywają w areszcie.

Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi
Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi
Galeria zdjęć 9
  • Stołeczni kryminalni zatrzymali 9 osób zamieszanych w handel ludźmi. Wśród nich jest siedmiu obywateli Bułgarii i dwoje Polaków.
  • Kobiety były werbowane pod pretekstem legalnej pracy, a następnie zmuszane do świadczenia usług seksualnych po odebraniu im paszportów.
  • Siedmioro podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawdź, o co zostali oskarżeni.

Policjanci rozbili gang handlarzy ludźmi

Kusili wizją dobrych zarobków, a sprawiali kobietom piekło. Stołeczni policjanci skutecznie rozpracowali i zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się handlem ludźmi oraz sutenerstwem. W trakcie policyjnej akcji ujęto łącznie dziewięć osób. W grupie znalazło się siedmioro obywateli Bułgarii oraz dwójka Polaków.

Lublin: 54-latka zatrzymana za handel ludźmi

Polecany artykuł:

Handlowali ludźmi i narkotykami! Jedna z ofiar zdołała uciec. Zatrzymano 22 oso…

Obiecywali pracę w rolnictwie, zabierali paszporty

Mechanizm działania grupy opierał się na oszustwie. Kobiety otrzymywały obietnicę zatrudnienia w polskim rolnictwie, co dla wielu stanowiło szansę na ucieczkę od problemów finansowych. Na miejscu czekał je jednak koszmar – konfiskata paszportów i bezwzględne zmuszanie do prostytucji.

Z ustaleń śledczych wynika, że gang funkcjonował w ten sposób od dłuższego czasu. Podobne praktyki miały być stosowane przez tę grupę już w latach 2019–2022 w okolicach Koszalina.

Polecany artykuł:

Z piekła handlarzy żywym towarem do szpitala. Tragedia 18-letniej Anastazji mro…

Zarzuty za handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji

Podejrzani wpadli m.in. na terenie Mińska Mazowieckiego. Operacja wymagała zaangażowania szerokich sił, w tym funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (BOA) oraz policjantów z Komendy Stołecznej. Zatrzymani zostali przewiezieni do Warszawy w celu przedstawienia im zarzutów. Dotyczą uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu żywym towarem i stręczycielstwa. Lista przewinień jest jednak dłuższa – śledczy badają również sprawy wymuszeń, rozbojów i innych czynów zabronionych. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu siedmiu podejrzanych.

Polecany artykuł:

Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania za handel ludźmi. Dopadli go polic…

"Wobec sześciorga podejrzanych obywateli Bułgarii zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 36-letnia Polka spędzi w areszcie tymczasowym 2 miesiące. 29-letni Polak, jak również jeden z obywateli Bułgarii po czynnościach zostali zwolnieni" -

poinformowała Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Werbowali do pracy, zmuszali do prostytucji. Policja rozbiła gang handlujący ludźmi
Galeria zdjęć 9
handel ludźmi