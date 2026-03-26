Polska gra z Albanią w Warszawie. Tak bawią się kibice na PGE Narodowym [ZDJĘCIA]

Mecz Polska - Albania na PGE Narodowym w Warszawie - zdjęcia (26.03.2026)

Polscy piłkarze chcą zrobić w czwartek przedostatni krok na drodze do mistrzostw świata. W półfinałowym meczu barażowym, najważniejszym w dotychczasowej karierze selekcjonerskiej Jana Urbana, podejmują w Warszawie Albanię. Zwycięzca zagra pięć dni później z lepszym z pary Ukraina - Szwecja, natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą towarzysko. Triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

Bilans dotychczasowych 15 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Albanią to dziesięć zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki, w tym w ostatniej potyczce we wrześniu 2023. Biało-czerwoni strzelili rywalom 20 goli, stracili 10. W czwartek reprezentanci Polski wyszli na murawę PGE Narodowego w następującym składzie: Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Filip Rózga, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.

27-letni Grabara, na co dzień zawodnik niemieckiego VfL Wolfsburg, gra w reprezentacji po raz czwarty. Wcześniej bramkarzem numer jeden w kadrze był leczący obecnie kontuzję Łukasz Skorupski. Z kolei występujący w Sturmie Graz Rózga zalicza występ numer trzy. 19-latek zadebiutował w listopadowym spotkaniu z Holandią (1:1) w grupowych kwalifikacjach do mundialu. Występ numer 164 w drużynie narodowej odnotowuje Robert Lewandowski, który jednocześnie po raz 99. założył opaskę kapitana. Natomiast Piotr Zieliński rozgrywa 106. mecz w reprezentacji. Na debiut musi natomiast poczekać 17-letni Oskar Pietuszewski, który robi furorę w barwach FC Porto w lidze portugalskiej, ale w czwartek jest wśród rezerwowych.

