Ponad 104 mln zł na modernizację szpitala. Diagnostyka zamiast kilku dni może trwać 12 godzin

Ponad 104 mln zł na cztery projekty

Zakończona modernizacja objęła cztery duże projekty o łącznej wartości ponad 104 mln zł, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Największy, wart ponad 69 mln zł, dotyczył modernizacji infrastruktury i zakupu wyposażenia na potrzeby diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pozostałe obejmowały rozwój usług cyfrowych, utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego oraz przebudowę Pawilonu Głównego.

Ponad 32,6 mln zł pochłonęły roboty budowlane, 29,4 mln zł przeznaczono na sprzęt medyczny, a 18,7 mln zł na sprzęt IT i oprogramowanie. Szpital zyskał m.in. system sekwencjonowania nowej generacji (NGS), system nawigacji bronchoskopowej, nowe bronchoskopy i endoskopy, tor wizyjny dla bloku operacyjnego i tomografu komputerowego, aparaty USG, respiratory i kardiomonitory. W ramach cyfryzacji wdrażane są również rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Mniej dni w szpitalu, więcej czasu w domu

Jednym z najważniejszych efektów inwestycji jest rozwój mniej inwazyjnych metod diagnostyki chorób płuc. Nowy system nawigacji bronchoskopowej pozwala głębiej i precyzyjniej docierać do zmian w miąższu płucnym, zwiększając trafność pobrania materiału do 90 proc. Biopsja gruboigłowa pod kontrolą tomografii komputerowej umożliwia natomiast pobranie materiału do diagnostyki bez konieczności przeprowadzania operacji.

„Najważniejsze w tych procedurach jest to, że są one mało inwazyjne. Nie operujemy pacjenta, nie narażamy na ciężkie powikłania, a uzyskujemy diagnozę” – wyjaśnia dr n. med. Jacek Nasiłowski, kierownik II Oddziału Chorób Płuc.

Zmieniła się również organizacja diagnostyki. Wprowadzenie diagnostyki bronchoskopowej w trybie do 12 godzin oznacza, że część badań, które wcześniej wiązały się z kilkudniowym pobytem w szpitalu, może dziś zakończyć się w ciągu jednego dnia.

Nowe możliwości dotyczą także leczenia operacyjnego raka płuca.

„W ramach projektu pozyskaliśmy system do obrazowania z zastosowaniem zieleni indocjaninowej, który umożliwia precyzyjne wykonanie resekcji określanych jako segmentektomie, dzięki czemu chorzy szybciej wracają do zdrowia, mają mniejsze dolegliwości bólowe, a efekty leczenia są lepsze” – mówi doc. dr hab. Dariusz Sagan, torakochirurg.

Autor: MCLChPiG/ Materiały prasowe Ponad 104 mln zł na modernizację szpitala. Diagnostyka zamiast kilku dni może trwać 12 godzin

Jeden z 30 takich ośrodków w Polsce

„To jest ogromny ośrodek, ośrodek monoprofilowy, który jest w skali kraju wyjątkowy. Takich ośrodków jest tylko trzydzieści. Ten jest jednym z tych, które radzą sobie najlepiej” – mówił podczas inauguracji projektu prof. Rafał Krenke, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc.

Skalę zmian podkreślał także prof. Tomasz Grodzki, senator RP, marszałek Senatu X kadencji i praktykujący od ponad czterdziestu lat lekarz. Porównując dzisiejsze możliwości diagnostyczne z okresem, gdy podstawowymi narzędziami były rentgen i sztywny bronchoskop, ocenił: „To jest niebo a ziemia, to jest przepaść”.

KPO sfinansowało 75 proc. Inwestycji

75 proc. środków przeznaczonych na inwestycję pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Pozostałe finansowanie zapewnił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jak podkreśla dyrektor szpitala Anna Kamińska, jednym z największych wyzwań było przeprowadzenie inwestycji w terminach wynikających z zasad rozliczania funduszy unijnych.

„Od samego początku ścigaliśmy się z czasem. To chyba największe wyzwanie, żeby zrealizować ten projekt w terminie” – mówi Anna Kamińska, dodając, że najważniejszą korzyścią dla pacjentów jest możliwość skrócenia pobytu w szpitalu oraz prowadzenia części mniej inwazyjnych procedur diagnostycznych w trybie do 12 godzin.

Rak płuca jednym z największych wyzwań

Rak płuca pozostaje najbardziej śmiercionośnym nowotworem w Polsce, a choroby układu oddechowego należą do głównych przyczyn zgonów. Rozwój specjalistycznej diagnostyki i leczenia ma więc znaczenie wykraczające poza samą placówkę.

Szpital planuje także dalszy rozwój opieki ambulatoryjnej i jednodniowej. Powstaną Dzienny Pododdział Diagnostyki Bronchoskopowej oraz Oddział Dzienny Chemioterapii i Immunoterapii. Placówka planuje również rozwój badań przesiewowych z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej w grupach ryzyka oraz rozbudowę sieci poradni specjalistycznych.

Autor: MCLChPiG/ Materiały prasowe Ponad 104 mln zł na modernizację szpitala. Diagnostyka zamiast kilku dni może trwać 12 godzin

O Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku działa od 1925 roku i jest jednym z zaledwie trzydziestu monoprofilowych ośrodków leczenia chorób płuc w Polsce. Szpital dysponuje 301 łóżkami stacjonarnymi w zakresie chorób płuc i chirurgii klatki piersiowej, prowadzi świadczenia hospicyjne oraz trzy poradnie specjalistyczne i dwa pododdziały dzienne. Placówkę tworzy zespół 119 lekarzy, w tym 41 specjalistów chorób płuc. Szpital funkcjonuje w strukturach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Źródło informacji: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy