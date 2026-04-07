Potężny niewybuch w centrum Warszawy. Akcja saperów i zamknięte ulice

Niewybuch znaleziony na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Jasnej w Warszawie

We wtorek rano, 7 kwietnia, robotnicy pracujący w sercu stolicy, w pobliżu krzyżujących się ulic Sienkiewicza i Jasnej, natknęli się na niebezpieczny przedmiot. Funkcjonariusze policji, którzy zjawili się na miejscu, przeprowadzili oględziny i wstępnie uznali, że odkopany arsenał to pocisk artyleryjski pamiętający czasy II wojny światowej.

Każde tego typu odkrycie wiąże się z gigantycznym ryzykiem dla otoczenia. Obszar natychmiast odgrodzono od osób postronnych. Służby zablokowały przejazd ulicą Sienkiewicza oraz wyłączyły z ruchu odcinek Jasnej prowadzący od Świętokrzyskiej. Do akcji zadysponowano specjalistyczną jednostkę saperską, której zadaniem była neutralizacja niebezpiecznego znaleziska.

Utrudnienia w centrum Warszawy po odnalezieniu pocisku

Jak przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, na czas działania wojskowych saperów ewakuowano kilkadziesiąt osób.

Na miejscu nie ma już utrudnień. Sytuacja została opanowana a zagrożenie zlikwidowane.

9

Sonda Czy zdarzyło ci się znaleźć niewybuch? Tak Nie