Pamiętasz akcję Łatwoganga? Jankes i Jimmi idą za ciosem. Licytuj 4 tony karmy i pomóż podwójnie

Dają więcej niż obiecali!

O akcji Łatwoganga, który w klika dni uzbierał 282 mln złotych dla Fundacji Cancer Fighters, słyszał chyba każdy. Niewielką kawalerkę tiktokera, który przez 9 dni obiecał nieprzerwanie słuchać piosenki chorej na białaczkę Mai Mecan i rapera Bedoesa 2115 „Diss na raka”, odwiedziły setki znanych osób.

Wśród takich osobistości jak Małgorzata Kożuchowska, Agata Kulesza, Doda, Martyna Wojciechowska, Dariusz Szpakowski czy Cezary Pazura był również on - Jankes - jeden z najpopularniejszych prezenterów Radia ESKA, ambasador marki Dolina Noteci.

Podczas live streamu, o którym mówił cały świat, padła obietnica przekazania 3 ton karmy marki Dolina Noteci schronisku dla zwierząt. Któremu? O tym ma zadecydować zwycięzca licytacji na Allegro.

Warto podkreślić, że prowadzona aukcja dotyczy już nie obiecanych 3 ton jedzonka dla zwierząt, a 4 ton!

„Podczas live streamu padły słowa pt. 3 tony, ale 4 tony brzmią i smakują jeszcze lepiej! Właśnie tyle wartościowej karmy dowieziemy już wkrótce. Działajcie!” - przekazali w opisie aukcji fundatorzy nagrody: Marka Dolina Noteci oraz jej ambasador – Jankes.

Wyjątkowa licytacja na Allegro wciąż trwa!

Licytacja 4 ton karmy wraz z dostawą pod adres wskazanego schroniska trwa na Allegro tylko do godz. 20 w poniedziałek, 1 czerwca. Celem akcji jest zebranie pieniędzy, które w całości trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierającej codziennie osoby zmagające się z chorobami onkologicznymi.

Link do licytacji TUTAJ.

3

SŁOMKA O PODPINANIU SIĘ PD AKCJĘ ŁATWOGANG PRZEZ POLITYKÓW