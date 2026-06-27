Potężny wybuch na warszawskiej Białołęce! Straż i policja na miejscu

15

Eksplozja na balkonie przy ul. Aluzyjnej. Strażacy gaszą pożar na ostatnim piętrze bloku na Białołęce

Siła tego wybuchu była tak duża, że aż zatrzęsły się bloki! Mieszkańcy warszawskiej Białołęki natychmiast wyszli na swoje balkony, próbując ustalić, co się stało. Nawet osoby znajdujące się w odległości kilometra miały wrażenie, że eksplozja nastąpiła w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zaledwie kilka minut później w rejonie ulic Aluzyjnej i Mikołaja Trąby pojawiły się kłęby czarnego dymu, a w okolicy rozległy się syreny służb ratunkowych, w tym straży pożarnej, policji i karetki. Jak ustaliliśmy na miejscu, pożar gaszono na balkonie na najwyższym piętrze jednego z bloków przy ulicy Aluzyjnej. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej przystąpili do akcji gaśniczej, a wokół zgromadził się tłum zaniepokojonych ludzi.

Sonda Czy czujesz się w swojej miejscowości bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania

Wybuch butli na Białołęce: Eksplodował 10-kilogramowy zbiornik z gazem przy grillu

Siła wybuchu uszkodziła okna w sąsiednim bloku, a kawałki stłuczonego szkła zasypały pobliski chodnik. Zgromadzeni na miejscu świadkowie od początku sugerowali, że przyczyną zdarzenia mógł być gazowy sprzęt do grillowania, co ostatecznie potwierdziła w rozmowie z "Super Expressem" straż pożarna. Kacper Papis ze stołecznej Państwowej Straży Pożarnej przekazał nam, że eksplozja nastąpiła na balkonie, gdzie wybuchła dziesięciokilogramowa butla gazowa podłączona do grilla. Ogień zajął drewniane elementy wyposażenia balkonu, a odłamki butli uszkodziły szyby w budynku oddalonym o 20 metrów. Na miejscu interweniowały cztery zastępy strażackie, a według dotychczasowych ustaleń nikt nie odniósł obrażeń w wyniku tego incydentu.

[QUIZ] Te słowa znają tylko prawdziwi warszawiacy. Sprawdź swoją wiedzę o gwarze stolicy Pytanie 1 z 20 Co oznacza słowo "abcug"? Wolno Szybko Daleko Blisko Następne pytanie