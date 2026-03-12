Pożar przy galerii handlowej w Warszawie. 200 osób uciekło z budynku!

W garażu podziemnym w pobliżu galerii handlowej na warszawskim Targówku wybuchł groźny pożar.

Około 200 osób ewakuowało się z budynku, zanim na miejsce dotarły służby.

Spłonęły pojazdy i komórki lokatorskie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło w czwartek (12 marca) przed południem przy centrum handlowym Galeria Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157 na Bródnie. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze o godzinie 10:56. Informacja dotyczyła obiektu znajdującego się w pobliżu popularnej galerii w dzielnicy Targówek.

Ogień w garażu podziemnym. Spalone pojazdy i komórki lokatorskie

Jak się okazało, ogień pojawił się w garażu na poziomie -2 w sąsiadującym z galerią budynku mieszkalnym. Płomienie objęły znajdujące się tam przedmioty i pojazdy. Spłonęły hulajnoga, motocykl oraz dwie komórki lokatorskie. W wyniku pożaru pojawiło się również spore zadymienie, które zaniepokoiło osoby przebywające w budynku.

Ewakuacja 200 osób z budynku na Targówku

Jeszcze przed przyjazdem służb wiele osób zdecydowało się opuścić obiekt. Z budynku galerii samodzielnie ewakuowało się około 200 osób. Na miejsce skierowano duże siły straży pożarnej.

Akcja straży pożarnej. Jedenaście zastępów na miejscu

W akcji gaśniczej uczestniczyło jedenaście zastępów straży pożarnej − dziesięć z Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp ochotniczy. Strażacy szybko opanowali sytuację i ugasili ogień.

Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał. Jak informują służby, poza spalonymi przedmiotami nie odnotowano większych zniszczeń. Działania strażaków zostały już zakończone.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia w garażu. Przyczyny pożaru będą ustalać policjanci.

