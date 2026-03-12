Najlepsze miasta do życia w Polsce. Na którym miejscu Warszawa? Wciąż poza podium

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Najnowszy ranking "Business Insider Polska"

"Business Insider Polska" opublikował najnowszy ranking najlepszych miast do życia w Polsce. „Zebraliśmy kluczowe liczby z 16 miast (po jednym z każdego województwa), opisujące stan na koniec 2025 r. i początek 2026 r. Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki. Dodatkowo porównaliśmy istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty, takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza” - tłumaczą autorzy zestawienia.

W poprzedniej edycji rankingu najlepszych miast do życia, który opisywał stan na połowę 2025 r., pierwsze miejsce zajęły Katowice, a kolejne - Poznań, Rzeszów i Gdańsk. W najnowszym rankingu na pierwsze miejsce wskoczyły ex aequo Rzeszów i Poznań, kolejne miejsca zajęły Katowice i Lublin. A Warszawa? W minionych latach stolica Polski lądowała blisko końca pierwszej 10. Tym razem było nieco lepiej. Chociaż nadal poza podium.

Warszawa piąta w rankingu najlepszych miast do życia w Polsce

W żadnej z kategorii, w których oceniane były miasta, Warszawa nie zajęła pierwszego miejsca. Jednak w dwóch przypadkach - bezrobocie i średnie wynagrodzenie - jest wiceliderem. A pozostałe kategorie? Cóż, dużo gorzej….

Dostępność mieszkań - miejsce 16. (ostatnie!) Dostęp do lekarza na NFZ – miejsce 9. Przestępczość – miejsce 12. Jakość powietrza – miejsce 6.

"Business Insider" podkreśla, że stolica zanotowała duży progres jeśli chodzi o jakość powietrza. I to się chwali!

Skąd pochodzą dane wykorzystane do stworzenia rankingu?

Autorzy rankingu najlepszych miast do życia w Polsce podkreślają, że wszystkie wykorzystane przez nich statystyki pochodzą z oficjalnych źródeł. „Są regularnie publikowane przez zaufane instytucje i dostęp do nich jest powszechny. Mowa o liczbach pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (bezrobocie, przeciętne wynagrodzenie, przestępczość, liczba mieszkańców), NFZ (kolejki do lekarzy, które podsumowuje portal swiatprzychodni.pl), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (jakość powietrza) i portalu Morizon (ceny mieszkań)” – podają.

Warszawa w liczbach

Jak podaje "Business Insider" według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec grudnia 2025 r. bezrobocie w Warszawie wynosiło 1,5 proc. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, a więc w firmach zatrudniających co najmniej dziewięć osób, było na poziomie 11 497 zł brutto.

Z kolei średnia cena mieszkania z drugiej ręki według danych portalu Morizon.pl wyniosła 17 456 zł. „Tym samym okazuje się, że przeciętny mieszkaniec Warszawy w grudniu 2025 r. był w stanie za równowartość średniej pensji kupić ok. 0,66 m kw” - pisze Damian Słomski z "Business Insider".

Z opublikowanych danych wynika również, że stężenie pyłu zawieszonego PM10 (szkodliwy z uwagi na zawartość rakotwórczych metali ciężkich) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. (zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) w Warszawie wynosiło średnio 20,98 mikrogramów na metr sześcienny. Norma średniego dobowego stężenia według WHO to 50 mikrogramów na metr sześcienny, także w stolicy nie było aż tak źle.

Tworząc ranking, autorzy sprawdzili także, jak to jest z kolejkami do lekarzy na NFZ w Warszawie z dziesięciu popularnych specjalizacji. Według danych NFZ grupowanych przez portal Swiatprzychodni.pl średni czas oczekiwania do specjalisty wyniósł w lutym 2026 r. w Warszawie ok. 173 dni!

W "Business Insider" sprawdzili również statystyki dotyczące przestępczości w stolicy. Według danych GUS w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 r. odnotowano 37 927 przestępstw. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców stolicy, wychodzi na to, że w badanym okresie na 1000 mieszkańców było średnio 20,3 przestępstw.