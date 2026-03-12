Irlandia nad Wisłą – rekordowa impreza w Food Hallu

Od 13 do 17 marca 2026 Food Hall Elektrowni Powiśle przejmie Saint Patrick’s Long Weekend – największa celebracja Dnia Świętego Patryka w Polsce. Zielone dekoracje, muzyka na żywo, szczudlarze i klimat prosto z Dublina czekają na warszawiaków. Wydarzenie ma honorowy patronat Ambasady Irlandii w Polsce.

To święto z religijnych korzeni stało się globalnym festiwalem irlandzkiej kultury. Od Nowego Jorku po Chicago (gdzie barwi się rzekę na zielono), a teraz także w Warszawie – w dawnej elektrowni nad Wisłą.

Festiwalowa atmosfera w Elektrowni Powiśle

Centralnie na poziomie 0: zielone dekoracje, stanowisko malowania twarzy, fotobudka i sesje zdjęciowe z aparatem Instax. Konkursy z nagrodami, interaktywne strefy i szczudlarze w kolorowych kostiumach – czysta energia Dublina!

Scenę przy barze Centrala rozgrzeją Patrick’s Hat (koncerty 13 i 14 marca) oraz grupa Treblers – mistrzynie irlandzkiego stepu i tradycyjnych choreografii do muzyki Zielonej Wyspy. Całość przy barach Centrala i Kandela – idealne na drinka w irlandzkim stylu.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Takiej imprezy w Polsce jeszcze nie było! To będą największe obchody Dnia Świętego Patryka

Dzień Świętego Patryka w Elektrowni Powiśle. Dlaczego warto?

To nie jest zwykła impreza – to pięć dni irlandzkiej magii w sercu Warszawy. Dla rodzin, przyjaciół, solo imprezowiczów. W niedzielę 15 marca i dalej – chillowa celebracja z muzyką i fotkami. Kulminacja we wtorek, 17 marca – oficjalny Dzień Świętego Patryka!

Harmonogram wydarzeń:

13.03 (piątek)

12:00-00:00 – całodniowa celebracja przy barze Centrala i Kandela / fotobudka

18:00-22:00 – szczudlarze / stanowisko malowania twarzy / pamiątkowe zdjęcia Instaxem / konkursy z nagrodami

20:00-22:00 – koncert zespołu Patrick’s Hat / pokaz tańca grupy Treblers

14.03 (sobota)

11:00-00:00 – całodniowa celebracja przy barze Centrala i Kandela / fotobudka

16:00-18:00 – szczudlarze

16:00-20:00 – stanowisko malowania twarzy / pamiątkowe zdjęcia Instaxem / konkursy z nagrodami

20:00-22:00 – koncert zespołu Patrick’s Hat / pokaz tańca grupy Treblers

15.03 (niedziela)

11:00-23:00 – całodniowa celebracja przy barze Centrala i Kandela / fotobudka

16.03 (poniedziałek)

12:00-23:00 – całodniowa celebracja przy barze Centrala i Kandela / fotobudka

17.03 (wtorek)

12:00-23:00 – całodniowa celebracja przy barze Centrala i Kandela / fotobudka

18:00-22:00 – szczudlarze / stanowisko malowania twarzy / pamiątkowe zdjęcia Instaxem / konkursy z nagrodami

