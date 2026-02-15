Osoby zmierzające w kierunku Bałtyku muszą przygotować się na spowolnienie ruchu. W miejscowości Józefowo w powiecie mławskim doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Na pasie prowadzącym bezpośrednio do Gdańska w płomieniach stanął samochód osobowy.

Mazda spłonęła na DK7

Zdarzenie miało miejsce na 79. kilometrze trasy. Z nieustalonych dotąd przyczyn ogień gwałtownie objął osobową mazdę. Autem podróżowały dwie osoby, które zachowały zimną krew w obliczu zagrożenia. Kobiecie i mężczyźnie udało się w porę opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem jednostek ratunkowych. Dzięki temu nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji gaśniczej.

Policjanci wydali komunikat

Funkcjonariusze z Mławy opublikowali oficjalną informację dotyczącą zdarzenia. W komunikacie zawarto nie tylko opis sytuacji, ale również ważną prośbę do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy utknęli w tworzącym się korku.

"Pożar pojazdu na DK7. W miejscowości Józefowo (powiat mławski) na drodze krajowej nr 7 w kierunku Gdańska (79. kilometr) doszło do pożaru samochodu marki Mazda. Na szczęście podróżujący nim kobieta i mężczyzna opuścili pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb. Na miejscu pracują obecnie strażacy, trwa akcja służb. Jeden pas jest całkowicie zablokowany, ruch odbywa się lewym pasem. Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie jazdy na suwak."

- przekazali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Zablokowany pas w stronę Gdańska

Obecność służb ratunkowych skutkuje zatorami na drodze. Prawy pas w stronę Trójmiasta jest obecnie wyłączony z użytkowania, a auta kierowane są na lewą część jezdni. Mundurowi przypominają, że płynność ruchu w takim miejscu poprawia stosowanie jazdy na suwak. Problemy z przejazdem w tym rejonie mogą utrzymać się nawet do godzin wieczornych.