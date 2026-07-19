Facebook nie działa. Ten komunikat widzą użytkownicy na całym świecie

Wtorkowy poranek przyniósł niemiłą niespodziankę wielu internautom. Użytkownicy Facebooka nie mogą zalogować się do platformy ani odświeżyć swojej tablicy. Problem dotyczy zarówno aplikacji mobilnej, jak i przeglądarkowej wersji serwisu. Osoby próbujące wejść na portal, widzą oficjalny komunikat o przejściowych kłopotach z działaniem serwisu.

„Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut.” - czytamy w komunikacie.

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Kłopoty z logowaniem mają charakter międzynarodowy, co potwierdzają najnowsze dane zebrane przez DownDetector, platformę monitorującą awarie sieciowe. Krótko po godzinie 9:00 rano zanotowano drastyczny wzrost liczby zgłoszeń od osób mających problem z dostępem do amerykańskiego giganta technologicznego. Na ten moment utrudnienia zdają się obejmować wyłącznie głównego członka rodziny aplikacji Meta. Zarówno Instagram, jak i platforma X (dawniej Twitter), działają bez zarzutu.

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Jak długo potrwa dzisiejsza awaria Facebooka?

Obecnie przedstawiciele firmy Meta nie przekazali jeszcze żadnego stanowiska na temat dokładnej przyczyny trwającej usterki ani szacowanego czasu przywrócenia pełnej funkcjonalności. Do tego momentu jedynym rozwiązaniem dla użytkowników jest zastosowanie się do widocznego powiadomienia i cierpliwe odczekanie kilku chwil przed ponowną próbą wejścia na swoje konto.

O sprawie będziemy informować na bieżąco.