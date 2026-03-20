Do zdarzenia doszło 10 marca na drodze krajowej numer 61 w miejscowości Michałów Reginów, w powiecie legionowskim. Jak informuje prokurator Karolina Staros, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, Prokuratura Rejonowa w Legionowie nadzoruje dochodzenie w tej sprawie. Ustalenia śledczych są zatrważające.

Kierujący pojazdem marki Renault Scenic, Dawid S., jadąc z Legionowa w kierunku Zegrza, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. To spowodowało czołowe zderzenie z Citroenem Xsara Picasso.

Dramatyczne skutki wypadku i ucieczka sprawcy

Po zderzeniu Dawid S. próbował uciec z miejsca wypadku. Jego ucieczka została udaremniona przez świadków zdarzenia.

Skutki wypadku były tragiczne. Trzech pokrzywdzonych doznało licznych obrażeń ciała i wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, gdzie nadal są hospitalizowani. Najbardziej dramatyczna jest sytuacja jednej z ofiar, która wciąż przebywa w śpiączce farmakologicznej.

Badania przeprowadzone na miejscu zdarzenia wykazały, że podejrzany Dawid S. w momencie wypadku był w stanie nietrzeźwości. Badanie alkometrem wskazało 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 1,34 promila we krwi.

Areszt dla pijanego kierowcy i dalsze kroki prokuratury

Mimo obciążających dowodów, Dawid S. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Legionowie podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wypadek na autostradzie A4