Próbował uciec po wypadku. Trzy osoby trafiły do szpitala. Sąd nie miał litości dla pijanego kierowcy

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-03-20 13:48

Tragiczne zdarzenie na drodze krajowej numer 61 w Michałowie Reginowie. Pijany kierowca, Dawid S., zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym Citroenem. Skutki wypadku są dramatyczne: trzy osoby zostały ranne, a jedna z nich walczy o życie. Prokuratura Rejonowa w Legionowie podjęła stanowcze kroki, a sąd zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt. Co grozi Dawidowi S., który już wcześniej był karany za podobne przestępstwa?

Próbował uciec po wypadku. Trzy osoby trafiły do szpitala. Sąd nie miał litości dla pijanego kierowcy

Autor: KP PSP Legionowo/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło 10 marca na drodze krajowej numer 61 w miejscowości Michałów Reginów, w powiecie legionowskim. Jak informuje prokurator Karolina Staros, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, Prokuratura Rejonowa w Legionowie nadzoruje dochodzenie w tej sprawie. Ustalenia śledczych są zatrważające. 

Kierujący pojazdem marki Renault Scenic, Dawid S., jadąc z Legionowa w kierunku Zegrza, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. To spowodowało czołowe zderzenie z Citroenem Xsara Picasso.

Dramatyczne skutki wypadku i ucieczka sprawcy

Po zderzeniu Dawid S. próbował uciec z miejsca wypadku. Jego ucieczka została udaremniona przez świadków zdarzenia.

Skutki wypadku były tragiczne. Trzech pokrzywdzonych doznało licznych obrażeń ciała i wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, gdzie nadal są hospitalizowani. Najbardziej dramatyczna jest sytuacja jednej z ofiar, która wciąż przebywa w śpiączce farmakologicznej.

Badania przeprowadzone na miejscu zdarzenia wykazały, że podejrzany Dawid S. w momencie wypadku był w stanie nietrzeźwości. Badanie alkometrem wskazało 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 1,34 promila we krwi.

Areszt dla pijanego kierowcy i dalsze kroki prokuratury

Mimo obciążających dowodów, Dawid S. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Legionowie podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

