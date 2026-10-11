Przerobił zdjęcie i wrzucił do sieci. Sprawą 15-latka zajmie się sąd

Spis treści Fałszywy nożownik w internecie. Policja reaguje na zgłoszenie

Do zdarzenia doszło w piątek, 9 października, w cieniu dramatycznych wydarzeń z całego kraju, określanych mianem „Krwawego piątku”. Wcześniej dziewiętnaście osób zostało zaatakowanych przez 19-latka w Ostrołęce, a w Leszczydole-Nowinach 15-latek zamordował 37-letnią woźną. Z kolei w sobotę w Warszawie doszło do kolejnych dramatów – 21-latka raniła trzy kobiety w szkole policealnej, a w miejskim autobusie napastnik zaatakował dwóch mężczyzn.

Fałszywy nożownik w internecie. Policja reaguje na zgłoszenie

W tych niespokojnych dniach 15-letni chłopak wykonał zdjęcie przypadkowemu przechodniowi i użył sztucznej inteligencji, by je zmodyfikować. Smartfon w dłoni mężczyzny został zastąpiony nożem, a zmanipulowana fotografia szybko trafiła do sieci.

Obraz rozniósł się w błyskawicznym tempie. Przerażeni użytkownicy internetu zaalarmowali służby, co skutkowało natychmiastowym wysłaniem patroli w celu zbadania sytuacji. Na szczęście zgłoszenie okazało się bezpodstawne i nie odnotowano żadnego realnego zagrożenia.

Funkcjonariusze szybko namierzyli nastolatka, przejęli jego urządzenie mobilne i przeprowadzili przesłuchanie z udziałem opiekunów prawnych.

– Fałszywy alarm to nie niewinny żart. Może wywołać strach, zaangażować policjantów i inne służby, a także odciągnąć ich uwagę od osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy – ostrzega st. asp. Monika Karasińska z policji w Lipsku.

Obecnie cała dokumentacja w tej sprawie zostanie przekazana do sądu dla nieletnich, który zajmie się dalszym losem chłopaka.