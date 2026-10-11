Policja zatrzymała 117 osób w szkołach w całej Polsce. Funckjonariusze wracają do szkół

Zatrzymania w szkołach na terenie całej Polski. Setki zgłoszeń

Jak poinformowała policja, funkcjonariusze przeprowadzili już kontrole w ponad 64 tys. placówek oświatowych w całej Polsce i zatrzymali 117 osób. W całym kraju trwają działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz pracownikom szkół i innych placówek edukacyjnych.

Do niedzieli, 11 października, do godziny 6 rano policja odnotowała 275 zdarzeń, w związku z którymi funkcjonariusze podejmują czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. W ramach prowadzonych działań zatrzymano dotąd 117 osób. Policjanci nie tylko ustalają okoliczności tych zdarzeń, ale także całodobowo monitorują internet i reagują na każde otrzymane zgłoszenie.

Mundurowi wracają do placówek oświatowych. Patrole będą bezterminowe

Jak poinformowała policja, funkcjonariusze przeprowadzili już kontrole w ponad 64 tys. placówek oświatowych w całej Polsce i zatrzymali 117 osób. W całym kraju trwają działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz pracownikom szkół i innych placówek edukacyjnych.

Do niedzieli, 11 października, do godziny 6 rano policja odnotowała 275 zdarzeń, w związku z którymi funkcjonariusze podejmują czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. W ramach prowadzonych działań zatrzymano dotąd 117 osób. Policjanci nie tylko ustalają okoliczności tych zdarzeń, ale także całodobowo monitorują internet i reagują na każde otrzymane zgłoszenie.

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Tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Nie żyje pracownica szkoły

Wzmożone działania policji są reakcją na serię tragicznych zdarzeń, które w ostatnich dniach rozegrały się w szkołach na Mazowszu. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby przebywające w szkole w Ostrołęce. Obrażenia odniosło dziewięć osób. Dzień później w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował pracowników placówki. W wyniku ataku zginęła 37-letnia woźna, a dwie pozostałe osoby zostały ranne.

Natomiast w sobotę, 10 października, 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Pierwszą ofiarą była 17-latka, która prawdopodobnie pojawiła się w placówce, by złożyć dokumenty rekrutacyjne. Później napastniczka zaatakowała kolejną 17-latkę oraz 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek odniosła rany cięte przedramienia i trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Dwie pozostałe poszkodowane nie wymagały hospitalizacji.