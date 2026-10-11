Zaczęła naukę w policealnej szkole zaledwie miesiąc temu. 21-latka rzuciła się z nożem na przypadkowe ofiary

Atak nożowniczki w Warszawie. Trzy kobiety ranne w szkole

Po serii brutalnych ataków w szkołach na Mazowszu w weekend doszło do następnego groźnego incydentu. W sobotę, 10 października, 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Pierwszą poszkodowaną była 17-latka, która prawdopodobnie przyszła do placówki, by złożyć dokumenty rekrutacyjne. Później napastniczka zaatakowała drugą 17-latkę i 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek odniosła rany cięte przedramienia i została zabrana do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie pozostałe poszkodowane nie potrzebowały hospitalizacji.

Według dotychczasowych ustaleń 21-latka nie znała żadnej z zaatakowanych kobiet, co sugeruje, że wybór ofiar był przypadkowy. Jak przekazał „Super Expressowi” Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji, zatrzymana nie współpracowała z policjantami i nie chciała wyjaśnić powodów swojego zachowania. Na obecnym etapie nie ustalono, czy napaść została wcześniej zaplanowana, czy doszło do nagłego wybuchu agresji.

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- Na razie jest za wcześnie, by mówić o motywie – przekazał „Super Expressowi” mł. asp. Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Dramatyczne sceny na Mińskiej. Pracownik szkoły obezwładnił 21-latkę

Do ataku doszło wewnątrz budynku szkoły, w pobliżu sekretariatu. Z relacji świadków, z którymi rozmawiali dziennikarze Polsat News, wynika, że część osób próbowała ukryć się przed napastniczką w salach lekcyjnych. Niektórzy schronili się w jednej z klas na drugim piętrze i zamknęli drzwi, podczas gdy agresorka wciąż znajdowała się na korytarzu. Atak przerwał jeden z pracowników szkoły, który obezwładnił 21-latkę i odebrał jej nóż! Jego szybka reakcja uniemożliwiła kobiecie dalsze atakowanie innych osób. Wkrótce później napastniczka została zatrzymana przez policję.

Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Zatrzymana 21-latka uczęszczała do pierwszej klasy szkoły policealnej i brała udział w zajęciach weekendowych. Jak poinformowała w rozmowie z „Onetem” Ewa Kawiecka, menedżerka sieci edukacyjnej TEB Edukacja, kobieta rozpoczęła naukę w warszawskiej szkole dla dorosłych zaledwie miesiąc wcześniej. Z tego powodu pracownicy placówki nie zdążyli jeszcze dobrze poznać uczennicy ani jej problemów.

Seria ataków na placówki oświatowe. Policja zabezpiecza szkoły

Sobotni atak wzbudza jeszcze większe obawy w związku z dramatycznymi wydarzeniami, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby znajdujące się w szkole w Ostrołęce. Obrażenia odniosło dziewięć osób. Następnego dnia w Leszczydole-Nowinach niedaleko Wyszkowa 15-latek zaatakował pracowników szkoły. Zginęła 37-letnia woźna, a dwie kolejne osoby zostały ranne.

Od poniedziałku policjanci znów pojawią się w szkołach. Będą patrolować okolice placówek pieszo oraz radiowozami, a także pozostawać w kontakcie z nauczycielami i dyrekcją. Na razie nie ustalono, przez jaki czas potrwają dodatkowe działania. Funkcjonariusze będą obecni w szkołach tak długo, jak będzie to potrzebne.

Policjanci będą również obserwować osoby zachowujące się podejrzanie w pobliżu placówek oświatowych. W sytuacjach, gdy pojawią się uzasadnione podejrzenia dotyczące posiadania niebezpiecznego przedmiotu, funkcjonariusze będą mogli przeprowadzić kontrolę plecaka.

Warto przypomnieć, że w piątek, 9 października, bezpieczeństwa szkół i ich otoczenia pilnowało 24 tys. policjantów, wspieranych przez strażników miejskich. Dotychczas funkcjonariusze skontrolowali blisko 50 tys. placówek oświatowych i zatrzymali 76 osób.