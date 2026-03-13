Przerwy w dostawie wody w Warszawie. MPWiK zapowiada wyłączenia w dziewięciu dzielnicach

Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy. MPWiK odetnie wodę na Bemowie i Mokotowie

Aż w dziewięciu dzielnicach Warszawy wystąpią niebawem poważne problemy z dostępem do bieżącej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oficjalnie potwierdziło zaplanowane prace modernizacyjne, które obejmą między innymi Bemowo, Ochotę, Mokotów oraz Wilanów. Warszawiacy mieszkający w tych rejonach muszą przygotować się na wielogodzinne braki w dostawach. Przez określony czas niemożliwe będzie wykonywanie podstawowych czynności domowych, takich jak korzystanie z pralki, zmywanie naczyń, codzienna kąpiel czy choćby zwykłe umycie rąk.

Jak przetrwać brak wody w Warszawie? Kluczowe porady dla domowników

Odcięcie dostępu do kranówki znacznie utrudnia nie tylko przyrządzanie posiłków i zaspokajanie pragnienia, ale również dbanie o podstawową higienę osobistą. Zgromadzenie odpowiednich zapasów jest absolutnie kluczowe, aby uniknąć niepotrzebnego stresu podczas planowanych wyłączeń. Zebraliśmy najważniejsze wskazówki, które pomogą stołecznym rodzinom przetrwać ten niekomfortowy okres z zachowaniem podstawowych standardów sanitarnych:

- Zrób odpowiednie zapasy wody do picia

- Napełnij wiadra i wanny, aby mieć czym spłukiwać toaletę

- Nastaw pralkę i zmywarkę jeszcze przed planowanym odcięciem

- Wymyśl jadłospis niewymagający zużycia dużej ilości kranówki

- Odłącz od zasilania sprzęty pobierające wodę

- Uprzedź wszystkich członków rodziny o nadchodzących utrudnieniach

- Śledź na bieżąco ogłoszenia publikowane przez wodociągowców

- Napełnij miski swoich pupili świeżą wodą z wyprzedzeniem

Brudna woda w kranie po naprawie awarii. Co robić?

Gdy wodociągowcy przywrócą ciśnienie w rurach, początkowo z kranów może polecieć ciecz o rdzawym zabarwieniu i nietypowym zapachu. Taka sytuacja jest całkowicie naturalnym zjawiskiem po przerwach technicznych. Zanim użyjemy kranówki do przyrządzania jedzenia, należy odkręcić wodę i odczekać dłuższą chwilę. Strumień powinien spływać do zlewu tak długo, aż woda odzyska swoją naturalną przejrzystość i będzie w pełni zdatna do spożycia.

Harmonogram wyłączeń wody w Warszawie. Znamy konkretne daty w marcu 2026 roku

Początek poważnych utrudnień związanych z brakiem kranówki zapowiedziano oficjalnie na 14 marca 2026 roku. Zebraliśmy wszystkie niezbędne dane dotyczące lokalizacji i dokładnych ram czasowych planowanych wyłączeń wodociągowych. Pełen wykaz ulic w poszczególnych rejonach miasta, które zostały wytypowane przez spółkę do czasowego odcięcia, umieściliśmy w naszej przygotowanej galerii zdjęciowej.

