Przerwy w dostawie wody w Warszawie. MPWiK zapowiada wyłączenia w dziewięciu dzielnicach

Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy. MPWiK odetnie wodę na Bemowie i Mokotowie
Aż w dziewięciu dzielnicach Warszawy wystąpią niebawem poważne problemy z dostępem do bieżącej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oficjalnie potwierdziło zaplanowane prace modernizacyjne, które obejmą między innymi Bemowo, Ochotę, Mokotów oraz Wilanów. Warszawiacy mieszkający w tych rejonach muszą przygotować się na wielogodzinne braki w dostawach. Przez określony czas niemożliwe będzie wykonywanie podstawowych czynności domowych, takich jak korzystanie z pralki, zmywanie naczyń, codzienna kąpiel czy choćby zwykłe umycie rąk.
Jak przetrwać brak wody w Warszawie? Kluczowe porady dla domowników
Odcięcie dostępu do kranówki znacznie utrudnia nie tylko przyrządzanie posiłków i zaspokajanie pragnienia, ale również dbanie o podstawową higienę osobistą. Zgromadzenie odpowiednich zapasów jest absolutnie kluczowe, aby uniknąć niepotrzebnego stresu podczas planowanych wyłączeń. Zebraliśmy najważniejsze wskazówki, które pomogą stołecznym rodzinom przetrwać ten niekomfortowy okres z zachowaniem podstawowych standardów sanitarnych:
- Zrób odpowiednie zapasy wody do picia
- Napełnij wiadra i wanny, aby mieć czym spłukiwać toaletę
- Nastaw pralkę i zmywarkę jeszcze przed planowanym odcięciem
- Wymyśl jadłospis niewymagający zużycia dużej ilości kranówki
- Odłącz od zasilania sprzęty pobierające wodę
- Uprzedź wszystkich członków rodziny o nadchodzących utrudnieniach
- Śledź na bieżąco ogłoszenia publikowane przez wodociągowców
- Napełnij miski swoich pupili świeżą wodą z wyprzedzeniem
Gdy wodociągowcy przywrócą ciśnienie w rurach, początkowo z kranów może polecieć ciecz o rdzawym zabarwieniu i nietypowym zapachu. Taka sytuacja jest całkowicie naturalnym zjawiskiem po przerwach technicznych. Zanim użyjemy kranówki do przyrządzania jedzenia, należy odkręcić wodę i odczekać dłuższą chwilę. Strumień powinien spływać do zlewu tak długo, aż woda odzyska swoją naturalną przejrzystość i będzie w pełni zdatna do spożycia.
Harmonogram wyłączeń wody w Warszawie. Znamy konkretne daty w marcu 2026 roku
Początek poważnych utrudnień związanych z brakiem kranówki zapowiedziano oficjalnie na 14 marca 2026 roku. Zebraliśmy wszystkie niezbędne dane dotyczące lokalizacji i dokładnych ram czasowych planowanych wyłączeń wodociągowych. Pełen wykaz ulic w poszczególnych rejonach miasta, które zostały wytypowane przez spółkę do czasowego odcięcia, umieściliśmy w naszej przygotowanej galerii zdjęciowej.