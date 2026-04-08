Przeszukania w znanym warszawskim szpitalu. Zabezpieczono dokumentację

Służby przeprowadziły przeszukania w Szpitalu Specjalistycznym Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Działania śledczych mają związek z prowadzonym postępowaniem dotyczącym śmierci ciężarnej pacjentki, do której doszło w grudniu ubiegłego roku podczas planowego zabiegu ginekologicznego.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno dokumentację medyczną i techniczną, jak i nośniki elektroniczne. Materiały te mają zostać szczegółowo przeanalizowane w ramach prowadzonego śledztwa.

— W trakcie przeszukania na terenie szpitala zabezpieczona została dokumentacja oraz nośniki elektroniczne. Śledztwo pozostaje w toku i nadal prowadzone jest w sprawie. Jest to bardzo obszerne postępowanie pod względem już zgromadzonego i analizowanego materiału dowodowego — powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

Jak podkreślił, śledczy analizują kilka wątków sprawy. Jednym z nich jest kwestia podania pacjentce niewłaściwego gazu medycznego podczas zabiegu.

Kto jest winny śmierci pacjentki?

Według ustaleń śledczych kobiecie w trakcie rutynowej procedury ginekologicznej mógł zostać podany inny gaz niż tlen. Okoliczności tego zdarzenia są obecnie szczegółowo badane przez prokuraturę oraz biegłych.

Prokuratura sprawdza również wątek prac remontowych, które wcześniej były prowadzone w placówce. Śledczy analizują, czy infrastruktura medyczna w sali operacyjnej została prawidłowo dopuszczona do użytkowania.

— Chodzi o kwestię dopuszczenia do użytkowania między innymi tej kolumny oraz całej sali, na której doszło do zabiegu. Oceniane jest działanie nie tylko personelu medycznego, ale również technicznego, a także wykonawców i podwykonawców prac — wyjaśnił Piotr Skiba.

Śledczy badają więc nie tylko decyzje lekarzy i personelu medycznego obecnego podczas zabiegu, lecz także sposób przygotowania i wyposażenia sali operacyjnej, w tym instalacji gazów medycznych.

30-letnia kobieta zmarła w warszawskim szpitalu. To pokłosie zabiegu?

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Do warszawskiego szpitala trafiła 30-letnia kobieta będąca w 14. tygodniu ciąży. Pacjentka miała przejść planowy zabieg ginekologiczny. W jego trakcie doszło jednak do nagłego pogorszenia jej stanu zdrowia.

Mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować. Sprawa szybko stała się przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Postępowanie ma charakter wielowątkowy i obejmuje analizę dokumentacji medycznej, technicznej oraz opinii biegłych z różnych dziedzin, w tym medycyny i instalacji gazów medycznych. Prokuratura podkreśla, że sprawa jest skomplikowana i wymaga szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności zdarzenia.

Na obecnym etapie śledztwo nadal prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Śledczy nie wykluczają jednak kolejnych czynności procesowych w miarę postępu analizy zgromadzonych materiałów dowodowych.