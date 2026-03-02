Ranking szkół podstawowych. Te placówki nie mają sobie równych

Ranking szkół podstawowych

Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej szkoły podstawowej to jeden z kluczowych momentów dla każdego rodzica i przyszłego ucznia. To w tych pierwszych latach edukacji budowane są nie tylko kompetencje akademickie, ale również ciekawość świata, pasje oraz wiara we własne siły. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na najnowsze zestawienie przygotowane przez serwis WaszaEdukacja.pl. W tegorocznej edycji analizie poddano imponującą liczbę 9032 placówek publicznych i niepublicznych, które spełniły wszelkie wymogi regulaminowe oraz kryteria kompletności danych.

Kryteria wyboru najlepszych podstawówek w Polsce

Wiele osób zastanawia się, jakie czynniki zadecydowały o kształcie tego prestiżowego zestawienia. Twórcy rankingu oparli się na twardych danych edukacyjnych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – jest to najważniejszy wskaźnik, który obrazuje stopień opanowania materiału programowego przez młodzież.

– jest to najważniejszy wskaźnik, który obrazuje stopień opanowania materiału programowego przez młodzież. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – dodatkowe punkty przyznawano szkołom, których podopieczni zdobywają tytuły finalistów oraz laureatów w konkursach wiedzy.

Zastosowana metodologia pozwala wyłonić te ośrodki, które nie tylko skutecznie przygotowują do testów końcowych, ale także dbają o rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów. Jeśli jesteście ciekawi, które miejsca edukacyjne wiodą prym w kraju, zachęcamy do zapoznania się z listą dziesięciu placówek z najwyższymi notami, którą prezentujemy w galerii zdjęć niżej.

Dlaczego warto śledzić rankingi szkół podstawowych?

Profesjonalne zestawienia szkół podstawowych stanowią niezwykle pomocne narzędzie dla opiekunów. Ułatwiają one świadome planowanie ścieżki edukacyjnej dziecka oraz pozwalają zidentyfikować placówki osiągające najlepsze rezultaty w nauce i pracy z talentami. Dzięki nim możliwe jest także porównanie lokalnych szkół z liderami w skali ogólnopolskiej.

Należy jednak pamiętać, że statystyki i punkty to tylko jeden z aspektów oceny szkoły. Równie istotne dla komfortu i prawidłowego rozwoju dziecka są panująca w murach placówki atmosfera, jakość relacji na linii uczeń-nauczyciel oraz dostępność zajęć pozalekcyjnych.