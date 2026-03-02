Najgroźniejsi przestępcy na wolności. Policja ostrzega przed tymi zabójcami

Kiedy służby wystawiają list gończy?

Instytucja listu gończego jest wykorzystywana wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, które celowo unikają kontaktu z organami ścigania. Taka decyzja zapada, gdy istnieją twarde dowody winy, a miejsce pobytu sprawcy pozostaje nieznane, co blokuje dalsze działania prokuratury lub sądu. Jest to środek ostateczny, wdrażany dopiero po wyczerpaniu innych możliwości namierzenia uciekiniera. Dokument ten może wystawić sędzia lub prokurator prowadzący sprawę.

Baza danych poszukiwanych za morderstwo

W policyjnych systemach informatycznych znajduje się obecnie ponad 53 tysiące rekordów dotyczących osób ukrywających się przed sprawiedliwością. Szczególną uwagę poświęciliśmy grupie obciążonej najcięższymi zarzutami, czyli sprawcom zabójstw. Wśród nich znajduje się pełen przekrój społeczny – od ludzi bardzo młodych po seniorów, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, obywatele polscy oraz cudzoziemcy. Spotkanie któregokolwiek z nich na swojej drodze może nieść ze sobą ogromne ryzyko.

Poniżej udostępniamy galerię zdjęć, która zawiera aktualne wizerunki przestępców ściganych przez policję.

Reakcja na widok poszukiwanego przestępcy

Rozpoznanie osoby ściganej wymaga przede wszystkim opanowania emocji i rezygnacji z jakichkolwiek samodzielnych działań zaczepnych. Priorytetem w takiej sytuacji musi być własne bezpieczeństwo. Jedynym właściwym krokiem jest natychmiastowy kontakt z policją poprzez numer alarmowy 112 lub zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji.

Podczas rozmowy z dyżurnym kluczowe jest precyzyjne przekazanie faktów. Należy podać dokładną lokalizację, godzinę oraz okoliczności zauważenia poszukiwanego, a także szczegółowo opisać jego aktualny wygląd i ubiór.

Absolutnie nie wolno podejmować prób obywatelskiego zatrzymania ani zbliżać się do podejrzanego. Tacy ludzie mogą być zdesperowani i agresywni. Neutralizacją zagrożenia zajmują się wyspecjalizowane i uzbrojone patrole policji, którym należy jedynie przekazać niezbędne informacje.

Zabójstwo na Olszy w Dzień Niepodległości