Tragedia w Warszawie. Rowerzysta zasłabł i zmarł podczas przejażdżki

Na warszawskim wale wiślanym doszło do tragicznego zdarzenia.

67-letni rowerzysta zasłabł. Świadkowie natychmiast wezwali pomoc.

Ratownicy medyczni przez kilkadziesiąt minut walczyli o życie mężczyzny.

Rowerzysta zmarł podczas przejażdżki

W niedzielę (1 marca) wczesnym popołudniem, na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Myśliborskiej, 67-letni mężczyzna nagle zasłabł i spadł z roweru na oczach świadków. Przechodnie bezzwłocznie zareagowali i wezwali służby ratunkowe, informuje Miejski Reporter. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego prowadzili reanimację - senior nie oddychał.

Po przybyciu na miejsce ratowników, kontynuowali oni resuscytację przez kilkadziesiąt minut. Niestety, mimo usilnych starań, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.

Prokuratura bada przyczyny zgonu

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zebrali informacje od świadków, a ciało zmarłego zostało zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Ma ona na celu ustalenie dokładnej przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u 67-latka.

Sprawa jest w toku, a śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Źródło: Miejski Reporter