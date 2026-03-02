Tragedia w Warszawie. Rowerzysta zasłabł i zmarł podczas przejażdżki

Zuzanna Sekuła
2026-03-02 10:21

Na ścieżce rowerowej na wale wiślanym w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. 67-letni rowerzysta zasłabł podczas przejażdżki. Mimo natychmiastowej reakcji świadków i prowadzonej reanimacji, nie udało się go uratować. Sprawę bada prokuratura.

Taśma policyjna na miejscu wypadku

Autor: Grzegorz Kluczyński Taśma policyjna na miejscu wypadku / zdjęcie ilustracyjne
  • Na warszawskim wale wiślanym doszło do tragicznego zdarzenia.
  • 67-letni rowerzysta zasłabł. Świadkowie natychmiast wezwali pomoc.
  • Ratownicy medyczni przez kilkadziesiąt minut walczyli o życie mężczyzny.

Rowerzysta zmarł podczas przejażdżki 

W niedzielę (1 marca) wczesnym popołudniem, na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Myśliborskiej, 67-letni mężczyzna nagle zasłabł i spadł z roweru na oczach świadków. Przechodnie bezzwłocznie zareagowali i wezwali służby ratunkowe, informuje Miejski Reporter. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego prowadzili reanimację - senior nie oddychał.

Po przybyciu na miejsce ratowników, kontynuowali oni resuscytację przez kilkadziesiąt minut. Niestety, mimo usilnych starań, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.

Samochód huknął w rowerzystkę! Kobieta nie przeżyła. Wszystko się nagrało

Prokuratura bada przyczyny zgonu

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zebrali informacje od świadków, a ciało zmarłego zostało zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Ma ona na celu ustalenie dokładnej przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u 67-latka.

Sprawa jest w toku, a śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Źródło: Miejski Reporter 

