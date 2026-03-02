Groźna kraksa na S7. Sześć aut rozbitych, śmigłowiec LPR w akcji

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-02 9:30

Poniedziałek nie rozpoczął się dobrze dla kierowców jadących S7. Rankiem 2 marca między Tarczynem a Warszawą zderzyło się sześć aut. Wypadek sparaliżował ruch. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Autor: KPP w Piasecznie/ Materiały prasowe

Kraksa na S7

Do groźnego wypadku z udziałem aż sześciu aut doszło około godz. 7:30 na wysokości miejscowości Antoninów i Wola Gołkowska. - Jedna osoba śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została zabrana do szpitala - przekazała asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak uściślił w rozmowie z TVN24 bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, poszkodowana osoba była uwięziona w aucie. Pojazdami łącznie podróżowało dziewięć osób.

Ogromne utrudnienia na S7

Poranny wypadek spowodował potężne utrudnienia na S7. Na miejscu pracują strażacy, ratownicy medyczni, policjanci oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jezdnia w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła dla kierowców objazd i kieruje ich do zjazdu z ekspresówki na węźle Antoninów.

policja piaseczno
S7
wypadek s7