Groźna kraksa na S7. Sześć aut rozbitych, śmigłowiec LPR w akcji

Kraksa na S7

Do groźnego wypadku z udziałem aż sześciu aut doszło około godz. 7:30 na wysokości miejscowości Antoninów i Wola Gołkowska. - Jedna osoba śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została zabrana do szpitala - przekazała asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak uściślił w rozmowie z TVN24 bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, poszkodowana osoba była uwięziona w aucie. Pojazdami łącznie podróżowało dziewięć osób.

Ogromne utrudnienia na S7

Poranny wypadek spowodował potężne utrudnienia na S7. Na miejscu pracują strażacy, ratownicy medyczni, policjanci oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jezdnia w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła dla kierowców objazd i kieruje ich do zjazdu z ekspresówki na węźle Antoninów.

